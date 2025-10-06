कोल्ड्रिफ कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोरों में ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप

यूपी की राजधानी लखनऊ में लोहिया अस्पताल के आसपास कोल्ड्रिफ कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। सिरप की खेप तलाशी गई। इससे हड़कंप मच गया।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में लोहिया अस्पताल के आसपास स्थित कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ कफ सिरप की खेप की तलाशी ली।विभाग ने बताया कि प्रदेश में मेसर्स श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स की कफ सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई है।ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्य के नेतृत्व में लोहिया अस्पताल के आस-पास आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की गई।

मौर्य ने बताया कि यूपी सरकार ने इस सिरप पर प्रतिबंध लगाया है और सरकारी व निजी संस्थानों को इस दवा की सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कफ सिरप के आयात-निर्यात, बिक्री और वितरण पर फिलहाल पूरी तरह से रोक है।

विभाग की टीम ने दवा निर्माणशालाओं से सिरप और उसमें प्रयुक्त प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि यह कदम दवा के संभावित दुष्प्रभावों को देखते हुए उठाया गया है। सहायक आयुक्त बृजेश कुमार ने बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इस दवा के सेवन से गंभीर दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद विभाग ने यूपी में सख्ती बढ़ाई है। दवा विक्रेताओं से उनके भंडारण की जानकारी मांगी गई है और संदिग्ध स्टॉकों की जांच की जा रही है।