Such passion for writing that he wrote world greatest ghazal know who this writer name लिखने की ऐसी धुन कि लिख डाली दुनिया की सबसे बड़ी गजल, जानिए कौन है यह साहित्यकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSuch passion for writing that he wrote world greatest ghazal know who this writer name

लिखने की ऐसी धुन कि लिख डाली दुनिया की सबसे बड़ी गजल, जानिए कौन है यह साहित्यकार

लखीमपुर खीरी जिले के गोला क्षेत्र से एक ऐसी अनूठी उपलब्धि सामने आई है, जिसने साहित्य प्रेमियों और विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। 65 वर्षीय साहित्यकार संत कुमार बाजपेई ‘संत’ ने विश्व की सबसे लंबी गजल लिखकर इतिहास रच दिया है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरीMon, 15 Sep 2025 07:09 PM
share Share
Follow Us on
लिखने की ऐसी धुन कि लिख डाली दुनिया की सबसे बड़ी गजल, जानिए कौन है यह साहित्यकार

Hindustan Special: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गोला क्षेत्र से एक ऐसी अनूठी उपलब्धि सामने आई है, जिसने साहित्य प्रेमियों और विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। 65 वर्षीय साहित्यकार संत कुमार बाजपेई ‘संत’ ने विश्व की सबसे लंबी गजल लिखकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस गजल को ‘द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ ने मान्यता दी है। इस रचना में कुल 1721 शेर शामिल हैं, और इसे उनकी पुस्तक ‘जागो बंधु, जगाते लोग’ में प्रकाशित किया गया है।

जहां गजल लेखन की परंपरा मुख्यतः उर्दू भाषा से जुड़ी मानी जाती रही है, वहीं संत कुमार ने हिंदी भाषा में लिखकर यह स्पष्ट कर दिया कि गजल की सौंदर्यात्मक और भावनात्मक गहराई किसी विशेष भाषा की मोहताज नहीं होती। उनकी यह रचना न केवल लंबाई में अनोखी है, बल्कि इसकी प्रत्येक पंक्ति में समाज की सजीव तस्वीर, मानवीय संवेदनाएं और जीवन की विविध पहलुओं की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। संत कुमार की गजल का हर शेर सामाजिक संदेशों से भरपूर है। उन्होंने प्रेम, करुणा, नैतिकता, समय की विषमता और समाज में व्याप्त अन्याय को बड़े ही सहज और प्रवाही अंदाज में प्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य न केवल ग़ज़ल लेखन का परंपरागत स्वरूप बनाए रखना था, बल्कि उसे नए सामाजिक युग के अनुरूप विस्तार देना भी था।

हिंदी साहित्य जगत के लिए मील का पत्थर

प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री और विश्व रिकॉर्डधारी शिप्रा खरे ने इस उपलब्धि को हिंदी साहित्य जगत के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा, ‘यह सिर्फ संत कुमार की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि यह हिंदी साहित्य के समृद्धि की दिशा में एक नई प्रेरणा है। यह रचना आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देगी कि साहित्य में सीमाएं केवल कल्पना की होती हैं, भाषा की नहीं।’ इसके साथ ही यह रिकॉर्ड पहले गोला क्षेत्र में बने सबसे लंबी गजल के रिकॉर्ड को भी तोड़ने का गौरव प्राप्त कर चुका है। उस पहले रिकॉर्ड को भी इसी क्षेत्र के कवि ने स्थापित किया था, जिसे संत कुमार बाजपेई ने अपने प्रयास से नया कीर्तिमान बना दिया।

साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनी गजल

संत कुमार की यह गजल न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनी है, बल्कि साहित्य के नवाचार और अनुसंधान में भी एक नए अध्याय का प्रारंभ कर चुकी है। उनकी लेखनी ने साबित किया है कि परंपरा और नवाचार का संगम साहित्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस उपलब्धि ने हिंदी साहित्य के प्रति समर्पण और अभिव्यक्ति की अपार संभावनाओं को उजागर कर दिया है।

Lakhimpur Kheri News Up Latest News Hindustan Special
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |