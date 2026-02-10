सहारा शहर की ऐसी है भव्यता जहां बनेगा यूपी विधानसभा का नया भवन, देखें PHOTOS

संक्षेप: सहारा शहर की ऐसी है भव्यता जहां यूपी विधानसभा का नया भवन बनेगा। सहारा शहर के अंदर हेलीपैड, जलमहल के साथ , ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, विशाल लॉन और एक क्रिकेट स्टेडियम तक बना है।

लखनऊ में सहारा शहर की भव्यता देखते ही बनती है। सहारा शहर के अंदर हेलीपैड, जलमहल के साथ , ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, विशाल लॉन और एक क्रिकेट स्टेडियम तक बना है। इमारत के अंदर 200 सीटों का सिनेमा हॉल भी है। अब सहारा शहर में नई विधान सभा के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम बढ़ गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए कंसल्टेंट के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नई विधान सभा सहारा शहर के विपुल खंड स्थित जमीन पर बनाई जाएगी। यह जमीन नगर निगम, एलडीए की थी। जिसे सहारा को लीज पर दी गई थी। अब उससे जमीन वापस ले ली गई है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शासन स्तर से कंसल्टेंट के चयन के स्पष्ट निर्देश मिले हैं, जिसके बाद प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।

शासन के निर्देश पर एलडीए ने शुरू की प्रक्रिया नई विधान सभा को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इसे मूर्त रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। शासन चाहता है कि प्रस्ताव पूरी तरह तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत हो। इसी उद्देश्य से विशेषज्ञ कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा रही है, जो प्रारंभिक स्तर से लेकर अंतिम प्रस्ताव तक सभी पहलुओं पर काम करेगा।

विपुल खंड की जमीन पर बनेगा भव्य परिसर नई विधान सभा के लिए सहारा शहर के विपुल खंड में स्थित जमीन को चुना गया है। यह क्षेत्र शहर के प्रमुख हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी, चौड़ी सड़कों और भविष्य के विस्तार की संभावनाओं के लिहाज से उपयुक्त माना जा रहा है। यहां बनने वाला परिसर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और न्यायिक एवं विधायी कार्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

कंसल्टेंट तैयार करेगा प्रस्ताव चयनित कंसल्टेंट का काम सिर्फ नक्शा बनाना नहीं होगा। वह पूरे प्रोजेक्ट की रीढ़ की तरह काम करेगा। कंसल्टेंट द्वारा नई विधान सभा की कॉन्सेप्ट प्लानिंग और मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।आर्किटेक्चरल डिजाइन, भवन की ऊंचाई, सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं का खाका बनाया जाएगा। ट्रैफिक, पार्किंग, जल निकासी, बिजली और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।परियोजना की अनुमानित लागत, चरणबद्ध निर्माण योजना और समय-सीमा तय की जाएगी। शासन को भेजने के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी।