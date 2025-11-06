बिटिया के लव मैरिज पर ऐसी नफरत, अपनी ही संतान की अंत्येष्टि के लिए नहीं दी जगह

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSuch hatred for the daughter's love marriage, did not provide space for the funeral of his own child
संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में परिजनों की मर्जी के बिना लव मैरिज करने के चलते एक युवती के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों ने दो गज जमीन तक नहीं दी। ससुराल और मायके दोनों पक्ष ने किनारा कर लिया। पुलिस की मौजूदगी में घंटों पंचायत भी चली लेकिन परिवार नहीं माना।

Thu, 6 Nov 2025 11:25 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मोहनलालगंज (लखनऊ) संवाददाता।
यूपी की राजधानी लखनऊ में परिजनों की मर्जी के बिना लव मैरिज करने के चलते एक युवती के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों ने दो गज जमीन तक नहीं दी। ससुराल और मायके दोनों पक्ष ने किनारा कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंची। घंटों पंचायत के बाद भी दोनों पक्ष के लोग राजी नहीं हुए। इस पर एक किसान नेता आगे आए और बेटों की मदद से अपने खेत में युवती का अंतिम संस्कार कराया।

उत्तरगांव के राधा कृष्ण खेड़ा निवासी रेनू ने गांव के ही आलोक से दो साल पहले प्रेम विवाह किया था। रेनू के मां-बाप की मृत्यु हो चुकी है। भाई अशोक है। आलोक के परिजनों ने भी प्रेम विवाह के चलते नहीं अपनाया तो दोनों हरकंशगढ़ी में किराये के मकान में रहने लगे। सोमवार को रेनू ने एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म के साथ ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद रेनू की भी हालत बिगड़ गई। पति आलोक उसे लोकबंधु अस्पताल ले गया, जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

आर्थिक तंगी के चलते आलोक पत्नी रेनू को उसके भाई अशोक के घर ले आया। रेनू ने बुधवार सुबह दम तोड़ दिया। इसके बाद आलोक और अशोक अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर घर पहुंचे। आलोक के माता-पिता व बहनों ने अपने खेतों पर अंतिम संस्कार कराने से मना कर दिया। बहनों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर दिया। ससुरालीजनों का कहना था कि प्रेम विवाह के बाद रिश्ता खत्म हो गया था। अपनी जमीन पर अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। दरोगा निमेष ने ससुरालीजनों मनाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने।

मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था

दो माह पहले गर्भवती पत्नी से विवाद के बाद आलोक घर छोड़कर चला गया था। मकान मालिक का किराया भी बकाया हो गया था। विवाद के कारण मकान मालिक ने रेनू को घर से निकाल दिया था। तत्कालीन एसीपी रजनीश वर्मा ने उसे वापस मकान में रखवाया था।

भाई ने भी किया किनारा,किसान नेता मदद को आए

पुलिस ने मृतका के भाई अशोक से अंतिम संस्कार के लिए कहा तो उसने लिखकर दे दिया कि उसका बहन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह अपनी जमीन नहीं देगा। मृतका के ससुर ने अपने बेटे को कुछ रुपये जरूर दिए, जिससे वह लकड़ी ले आया था। शव घंटों अर्थी पर पड़ा रहा। जानकारी होने पर गनियार के किसान नेता दिलराज सिंह सामने आए। उनके बेटे मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी जमीन अंतिम संस्कार के लिए दी। इसके बाद पति की मदद से पुलिस ने शाम 6 बजे शव का अंतिम संस्कार कराया।