Hindi NewsUP NewsSuch a flag will be hoisted on top of Ram mandir Ayodhya, Trust also explained the symbols Yogi inspected preparations
अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराएगा ऐसा ध्वज, ट्रस्ट ने प्रतीकों के बारे में भी बताया

अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराएगा ऐसा ध्वज, ट्रस्ट ने प्रतीकों के बारे में भी बताया

संक्षेप: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ऐसा ही ध्वज फहराएगा। आज ध्वजारोहण का रिहर्सल किया गया। इस दौरान ट्रस्ट ने प्रतीकों के बारे में भी बताया गया है। वहीं सीएम योगी भी समारोह की तेयारियां का जायजा लेने पहुंचे हैं।

Tue, 18 Nov 2025 03:31 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का रिहर्सल किया। यही ध्वज शिखर पर फहराएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। रिहर्सल के दौरान ट्रस्ट ने प्रतीकों के बारे में भी बताया गया है। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के ध्वजारोहण को तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री ने राम राज्य की परिकल्पना, निर्भयता के निर्माण के वातावरण का सृजन और राम सब के और सब के राम के भावना की स्थापना बताया।

मंगलवार को ध्वजारोहण के रिहर्सल के अवसर पर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने ध्वज पर अंकित प्रतीकों के सम्बन्ध में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ध्वज का केसरिया रंग ज्वाला और त्याग का प्रतीक है। 161 फिट ऊंचे शिखर पर बाहर तीस फिट ध्वजदंड (कुल42फिट) है। धरती से 191 फिट की ऊंचाई पर इसे चढ़ाया जाना है। केसरिया ध्वज पर सूर्य के मध्य 'ऊं' अंकित है। सूर्य प्रभु श्रीराम के वंश का प्रतीक और 'ऊं' परमात्मा का प्रथम नामाक्षर है। इसके अतिरिक्त कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजवंश की सत्ता का चिह्न रहा है जो वाल्मीकि रामायण और हरिवंश पुराण में वर्णित है। कोविदार के बारे में ज्ञानीजन बताते हैं कि तत्कालीन कश्यप ऋषि ने पारिजात और मंदार के संयोग से तैयार किया था। मान्यता है कि यह संसार का पहला हाइब्रिड प्लान्ट था। यह भी उल्लेख मिलता है कि इसी वृक्ष पर चढ़कर लक्ष्मण ने भरत को सेना के साथ वन में आते देखा था।

योगी के सामने भी रिहर्सल

उधर, सीएम योगी अयोध्या पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचा। मुख्यमंत्री का स्वागत प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने किया। सीएम योगी रामलला का दर्शन किया। राम मंदिर परिसर में ही यात्री सुविधा केंद्र में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर साकेत महाविद्यालय और राम जन्म भूमि परिषद और कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण। मुख्यमंत्री के सामने भी ध्वजारोहण का रिहर्सल किया जाएग। सीएम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए शाम 5:00 बजे रवाना होंगे।

