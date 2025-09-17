कानपुर के लड़के ने UPSC से बदलवा दिया था रिजल्ट, रैंक 277 से 26 हुई और आशुतोष बन गए IAS
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को कानपुर के आशुतोष अग्निहोत्री की वजह से 1999 में सिविल सर्विस परीक्षा का अंतिम परिणाम बदलना पड़ा था। रिजल्ट में सुधार के बाद 26वें रैंक के साथ आशुतोष आईएएस अफसर बने थे। पहले उन्हें 277वां रैंक मिला था।
उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर के आत्मविश्वास से लबालब एक नौजवान की चिट्ठी ने 1999 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से सिविल सर्विसेज परीक्षा का घोषित फाइनल रिजल्ट ही बदलवा दिया था। यूपीएससी के इतिहास में उससे पहले और उसके बाद ऐसा फिर कभी नहीं हुआ है। किसी और कैंडिडेट का नंबर उनके नाम पर डालने से कानपुर के आशुतोष अग्निहोत्री का रैंक 277 आया था, जो यूपीएससी द्वारा गलती सुधारने के बाद 26वें रैंक में बदला। आशुतोष असम-मेघालय काडर के आईएएस अफसर बने। आशुतोष अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के चेयरमैन हैं।
आशुतोष अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में विस्तार से बताया है कि कैसे उनकी किस्मत रिजल्ट आने के बाद भी पलटी और वो इंडियन डिफेंस अकाउंस सर्विस पाते-पाते भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर बन गए। आशुतोष इस मामले में ऐतिहासिक अफसर हैं कि यूपीएससी ने इस तरह की कोई गलती पहली बार की थी जो फिर दोहराई नहीं गई।
आशुतोष ने बताया कि 25 मई 1999 को अंतिम नतीजे आए थे और पहली बार वह इंटरनेट पर जारी हुआ था। वो कानपुर में घर पर थे और किसी दोस्त ने रिजल्ट देखकर बताया कि उनका नहीं हुआ है। वो गम में एक कमरे में बंद थे, तभी दोस्त ने कुछ देर बाद दोबारा फोन किया और बताया कि हो तो गया है, लेकिन रैंक नीचे हैं। 277वां रैंक। इस रैंक पर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिल सकता था। तब सीटें कम थीं। आईएएस में 55 सीट थी और पहले 30 में आने पर ही जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलता। आशुतोष एक बार प्रीलिम्स में ही रह गए थे लेकिन इस परीक्षा से पहले भी मेन्स लिख चुके थे।
आशुतोष का उस समय यूपी पुलिस सर्विस में भी सेलेक्शन हुआ था तो वो अपनी क्षमता आंकने ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद चले गए। 30 जून से ट्रेनिंग शुरू हो गई। इसी दौरान कानपुर में उनके घर यूपीएससी से मार्कशीट आई। उनके पिता ने फोन करके जानकारी दी कि सारे पेपर में नंबर तो ठीक हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शनल पेपर में 70 नंबर हैं। कुल 1261 नंबर थे। अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं हुआ क्योंकि पिछले मेन्स में जब उन्होंने सेकंड पेपर में अंग्रेजी साहित्य ही लिया था और वो बहुत अच्छा नहीं गया था, तब भी उन्हें 138 नंबर आया था। आशुतोष को लगा कि ये नंबर उनका नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हुई है।
आशुतोष एक दिन की छुट्टी में कानपुर आए और एक अंकल से पूछा कि यूपीएससी में नंबर की जांच-पड़ताल कराने का कोई तरीका है क्या। अंकल ने कहा कि उपाय तो नहीं पता, लेकिन तुम यूपीएससी को चिट्ठी लिख दो। आशुतोष ने हाथ से ही यूपीएससी को एक चिट्ठी लिख भेजी और कहा कि उनके सारे पेपर के नंबर अच्छे हैं और उन्हें लगता है कि सेकंड ऑप्शनल में जो नंबर उनके नाम पर है, वो उनके नहीं हैं। आशुतोष बताते हैं कि एक महीने बाद ही अखबार में खबर छपी- यूपीएससी का रहस्य गहराया।
फिर आई 1 सितंबर की तारीख। आशुतोष के एक दोस्त पेपर लेकर उनके पिता के पास जाते हैं और उनके पिता मुरादाबाद फोन करके उन्हें बताते हैं कि रिजल्ट बदल गया है और उनकी रैंक 26 हो गई है। आशुतोष ने बताया कि वो 70 नंबर उनके नहीं थे। उन्हें नंबर 176 मिले थे, लेकिन क्लर्क की गलती से वो नंबर किसी और के नाम पर चढ़ गए और उनके नाम पर किसी और का नंबर डाल दिया गया। उन्होंने बताया कि जिसके खाते में उनका 176 नंबर जुड़ा, उसका अंतिम चयन नहीं हुआ था। उनकी रैंक बदलने से कुछ लोगों की रैंकिंग जरूर प्रभावित हुई।
आशुतोष अग्निहोत्री ने बताया कि उन्हें जब दिल्ली में पोस्टिंग मिली तो उन्होंने यूपीएससी के तब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ से जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र नाथ को सब याद था। सुरेंद्र नाथ ने उन्हें बताया कि लिखी चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने एक संयुक्त सचिव को जांच करके दो दिन में बताने कहा था। अफसर ने दो दिन बाद बताया कि गड़बड़ हो गई है। फिर कॉपी दोबारा जांची गई। नंबर 176 पर टिका रहा। फिर यूपीएससी ने सरकार में लोगों को जानकारी दी तो सरकार ने कहा कि गलती हुई तो उसे स्वीकार करके ठीक करना चाहिए। और इस तरह यूपीएससी के इतिहास में पहली बार घोषित अंतिम परिणाम बदला गया। एक लड़का 277वें रैंक से 26वें पर आकर आईएएस अफसर बन गया।
आशुतोष बताते हैं कि रिजल्ट में बदलाव का असर मसूरी में शुरू होने फाउंडेशन कोर्स पर भी पड़ा। 6 सितंबर से शुरू होने वाले कोर्स को दो सप्ताह के लिए टाला गया और वो 20 सितंबर से चालू हुआ। आशुतोष मजाक में कहते हैं कि उनके बैचमेट को आज भी शिकायत है कि उन दो हफ्तों की सैलरी कौन देगा। आशुतोष अग्निहोत्री एक ब्यूरोक्रेट के साथ-साथ साहित्यकार भी हैं और उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं।