पत्नी को वीडियो कॉल कर फांसी लगाने जा रहे थे दरोगा, पुलिसकर्मियों ने बचाया

संक्षेप:

यूपी के अमरोहा में एक दरोगा ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की।  दरोगा ने पत्नी को वीडियो कॉल कर आत्महत्या की बात कही और फंदा दिखाया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बचा लिया।

Wed, 3 Dec 2025 10:21 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के अमरोहा में डिप्रेशन से जूझ रहे एक दरोगा ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। इससे कुछ घंटे पहले ही एसपी ने कोतवाली में अर्दली रूम (ओआर) किया था। दरोगा ने रात करीब 10 बजे पत्नी को वीडियो कॉल कर आत्महत्या की बात कही और फंदा दिखाया। घबराई पत्नी ने तुरंत कोतवाली के सीयूजी नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दरोगा को फंदे से पहले ही बचा लिया। फिलहाल उन्हें छुट्टी देकर पत्नी और बेटे के साथ घर भेज दिया गया है।

दरोगा एक वर्ष से कोतवाली में तैनात हैं। उनका परिवार गाजियाबाद में रहता है जबकि वे कोतवाली की ऊपरी मंजिल पर बने सरकारी आवास में रह रहे थे। मंगलवार शाम एसपी अमित कुमार आनंद ने सर्किल के विवेचकों का ओआर किया था। इसी के कुछ घंटे बाद दरोगा ने पत्नी को कॉल कर कहा कि वह सुसाइड करने जा रहे हैं। उन्होंने दुपट्टे से बने फंदे को भी वीडियो कॉल पर दिखाया। पत्नी से सूचना मिलते ही कार्यालय में तैनात पुलिस कर्मी तुरंत सरकारी आवास पहुंचे, जहां दरोगा फंदे पर चढ़ने की तैयारी में थे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे उतारकर प्रभारी निरीक्षक व अन्य आला अफसरों को जानकारी दी। बाद में दरोगा की पत्नी और बेटा कोतवाली पहुंचे और उन्हें साथ ले गए।

परिजन पहुंचे, छुट्टी देकर भेजा गया घर

प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि दरोगा घरेलू कारणों से काफी समय से डिप्रेशन में थे और घटना के समय उन्होंने शराब का सेवन भी किया हुआ था। परिजनों के पहुंचने के बाद उन्हें अवकाश देकर उनके साथ भेज दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार दरोगा पर काम का कोई अतिरिक्त दबाव नहीं था और मंगलवार को एसपी के अर्दली रूम में भी उनसे किसी तरह की सख्ती नहीं बरती गई थी।

घटना से पहले परिचित को भी बताई थी आत्महत्या की बात

सूत्रों के मुताबिक, दरोगा ने पत्नी को कॉल करने से कुछ समय पहले कोतवाली परिसर में एक परिचित से मुलाकात की थी और उसे भी सुसाइड करने की बात कही थी। परिचित ने यह सूचना पुलिसकर्मियों को दी, लेकिन इसे मजाक समझकर गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में पत्नी के फोन आने पर स्थिति स्पष्ट हुई।

