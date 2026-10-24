MMS वायरल के बाद निलंबित दरोगा ने महिला पुलिसकर्मी संग की शादी, सामने आया वीडियो
बिजनौर में कुछ दिन पहले थाने के ग्रुप पर अश्लील वीडियो डालने के मामले में सस्पेंड दरोगा नीरज तोमर ने अब महिला पुलिसकर्मी के साथ शादी कर ली है। शादी के दोनों ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें दोनों ने कुछ लोगों पर अनावश्यक परेशान करने का आरोप लगाया।
बिजनौर, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के बिजनौर में थाने के ग्रुप पर अश्लील वीडियो डालने के मामले में सस्पेंड दरोगा नीरज तोमर ने महिला पुलिसकर्मी से शादी कर ली है। शादी के बाद अब दोनों ने खुद सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाया और कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। 32 सेकेंड के इस वीडियो में महिला पुलिसकर्मी ने कहा है कि उन्हें कुछ लोग बदनाम करने में लगे हैं, उनका फर्जी वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने की अपील की है। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
गौरतलब हो कि निरीक्षक नीरज तोमर को तीन दिन पहले पुलिस के आधिकारिक समूह में अश्लील वीडियो डालने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया था। शुक्रवार को निलंबित निरीक्षक नीरज तोमर ने महिला के साथ एक वीडियो जारी किया है। 32 सेकेंड के वीडियो में महिला ने निरीक्षक के साथ मंदिर में मानसिक रूप से शादी करने की बात कही। महिला ने कहा कि कुछ अड़चनों के चलते अभी कानूनी रूप से शादी नहीं हो सकी है, लेकिन आगे कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शादी करने की बात कही। महिला ने लोगों से मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने और उन्हें परेशान नहीं करने की अपील की है।
नीरज पर पत्नी के चरित्र हनन का आरोप
निरीक्षक नीरज तोमर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुरादाबाद जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर निरीक्षक नीरज तोमर पर अपनी पत्नी के चरित्र हनन का आरोप लगाया है। हेड कांस्टेबल ने मामले को गंभीर बताते हुए निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र में हेड कांस्टेबल ने निरीक्षक पर पत्नी की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कराने की मांग की है। शिकायत सामने आने के बाद मामला चर्चा में है।
थाने के वाट्सएप ग्रुप में डाली थी अश्लील वीडियो
तीन दिन पहले बढ़ापुर थाने के ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो साझा किए जाने के मामले में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने थाना प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया था। एसपी ने प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित की थी। टीम ने संबंधित थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा है कि करीब पांच दिन पहले बढ़ापुर थाने के ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो साझा किया गया था। कुछ देर बाद वीडियो को हटा दिया गया, लेकिन तब तक कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे डाउनलोड कर लिया था और उसके स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे। इसके बाद मामला पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बन गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।