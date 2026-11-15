ब्लैकमेलिंग से परेशान दरोगा ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पत्नी ने युवती पर दर्ज कराया केस
बलिया में तैनात दरोगा ने युवती की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। दरोगा ट्रेन के आगे कूद गया। दरोगा की पत्नी ने युवती को पति की आत्महत्या का दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है।
बलिया, हिन्दुस्तान संवाद। बलिया के नगपुरा चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक संदीप कुमार ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या की थी। मामले में उनकी पत्नी की तहरीर पर केस दर्ज करके सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के सीसोटार गांव की निवासी आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। मूल रूप से संतकबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र बरांव निवासी एसआई संदीप कुमार ने धर्मापुर के नवकापुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार रात डाउन सारनाथ एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी थी। वह वर्ष 2023 बैच में भर्ती हुए थे।
प्रथम दृष्टया इसे दुर्घटना माना गया। सूचना पर एसआई की पत्नी रागिनी मां कलावती देवी, भाई अनुप प्रजापति, बहनें ममता और अनीता देर रात में बलिया पहुंचीं। रागिनी ने पुलिस को बताया है कि मेरे पति कुछ दिनों से तनाव में रहते थे। पूछने पर उन्होंने बताया था कि रोली नाम की युवती उन्हें परेशान कर रही। वह दबाव बनाकर पैसे की मांग करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रोली से परेशान होकर मेरे पति ने आत्महत्या की है। पुलिस ने रागिनी की तहरीर पर केस दर्ज करके आरोपी युवती सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के सीसोटार गांव निवासी रोली को गिरफ्तार कर लिया।
कोतवाली में तैनाती के दौरान हुई थी दोनों की पहचान
चितबड़ागांव थाने पर करीब 11 माह से तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार से रोली की मुलाकात नगर कोतवाली में तैनाती के दौरान हुई थी। इसके बाद नजदीकियां बढ़ गई। हालांकि बाद में इसका फायदा उठाकर रोली दरोगा को ब्लैकमेल करने लगी। नगर कोतवाली के बाद उनकी पोस्टिंग फेफना थाने पर रही। इसके बाद उन्हें स्थानीय थाने पर भेजा गया था। तीन-चार दिनों पहले एसपी ने संदीप की पोस्टिंग पकड़ी थाने पर कर दी थी। हालांकि वह फिलहाल रिलीव नहीं हो सके थे। सूत्रों की मानें तो रोली शनिवार को स्थानीय थाने पर संदीप की तलाश करते हुए पहुंची थी।
क्षेत्र में होने के चलते उनसे भेंट नहीं हो सकी, लेकिन उसने थाने के अन्य दारोगा-सिपाही से संदीप और अपने सम्बंधों के बारे में बताया था। कुछ लोगों का कहना है कि इस बात की जानकारी जब संदीप को हुई तो वह तनाव में आ गये। इसके बाद देर शाम वह बाइक से धर्मापुर गांव के पास रेलवे क्रासिंग पर पहुंचे। वहां पर मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद दोनों मोबाइल एक जगह रख दिया। इसी बीच पहुंची दुर्ग से चलकर छपरा जा रही डाउन सारनाथ एक्सप्रेस के सामने कूदकर उन्होंने जान दे दी। बताया जाता है कि ट्रेन के चालक ने इसकी लिखित सूचना स्थानीय रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को दी। एसएम की जानकारी देने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तब पता चला कि आत्महत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि थाने के दारोगा संदीप कुमार हैं।
युवती से संबंध पर सिपाही और कारोबारी जा चुके हैं जेल
सिकन्दरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। सीसोटार गांव की रहने वाली रोली पर आरोप है कि वह प्रेम संबंध बढ़ाने के बाद ब्लैकमेल करने लगती थी। कस्बे के एक मोबाइल कारोबारी से उसका साल 2021 में प्रेम संबंध हुआ था। बाद में उसने कारोबारी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच के दौरान थाने का एक सिपाही से उसकी नजदीकी बढ़ी। इसी बीच उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद साल 2024 में उसने सिपाही के खिलाफ भी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जाता है कि रोली की मांग पर पुलिस ने बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया। इसका मिलान सिपाही हो गया लिहाजा उसकी जमानत भी नहीं हो सकी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।