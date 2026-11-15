ब्लैकमेलिंग से परेशान दरोगा ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पत्नी ने युवती पर दर्ज कराया केस

बलिया में तैनात दरोगा ने युवती की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। दरोगा ट्रेन के आगे कूद गया। दरोगा की पत्नी ने युवती को पति की आत्महत्या का दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है।

बलिया, हिन्दुस्तान संवाद। बलिया के नगपुरा चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक संदीप कुमार ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या की थी। मामले में उनकी पत्नी की तहरीर पर केस दर्ज करके सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के सीसोटार गांव की निवासी आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। मूल रूप से संतकबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र बरांव निवासी एसआई संदीप कुमार ने धर्मापुर के नवकापुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार रात डाउन सारनाथ एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी थी। वह वर्ष 2023 बैच में भर्ती हुए थे।

प्रथम दृष्टया इसे दुर्घटना माना गया। सूचना पर एसआई की पत्नी रागिनी मां कलावती देवी, भाई अनुप प्रजापति, बहनें ममता और अनीता देर रात में बलिया पहुंचीं। रागिनी ने पुलिस को बताया है कि मेरे पति कुछ दिनों से तनाव में रहते थे। पूछने पर उन्होंने बताया था कि रोली नाम की युवती उन्हें परेशान कर रही। वह दबाव बनाकर पैसे की मांग करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रोली से परेशान होकर मेरे पति ने आत्महत्या की है। पुलिस ने रागिनी की तहरीर पर केस दर्ज करके आरोपी युवती सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के सीसोटार गांव निवासी रोली को गिरफ्तार कर लिया।

कोतवाली में तैनाती के दौरान हुई थी दोनों की पहचान चितबड़ागांव थाने पर करीब 11 माह से तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार से रोली की मुलाकात नगर कोतवाली में तैनाती के दौरान हुई थी। इसके बाद नजदीकियां बढ़ गई। हालांकि बाद में इसका फायदा उठाकर रोली दरोगा को ब्लैकमेल करने लगी। नगर कोतवाली के बाद उनकी पोस्टिंग फेफना थाने पर रही। इसके बाद उन्हें स्थानीय थाने पर भेजा गया था। तीन-चार दिनों पहले एसपी ने संदीप की पोस्टिंग पकड़ी थाने पर कर दी थी। हालांकि वह फिलहाल रिलीव नहीं हो सके थे। सूत्रों की मानें तो रोली शनिवार को स्थानीय थाने पर संदीप की तलाश करते हुए पहुंची थी।

क्षेत्र में होने के चलते उनसे भेंट नहीं हो सकी, लेकिन उसने थाने के अन्य दारोगा-सिपाही से संदीप और अपने सम्बंधों के बारे में बताया था। कुछ लोगों का कहना है कि इस बात की जानकारी जब संदीप को हुई तो वह तनाव में आ गये। इसके बाद देर शाम वह बाइक से धर्मापुर गांव के पास रेलवे क्रासिंग पर पहुंचे। वहां पर मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद दोनों मोबाइल एक जगह रख दिया। इसी बीच पहुंची दुर्ग से चलकर छपरा जा रही डाउन सारनाथ एक्सप्रेस के सामने कूदकर उन्होंने जान दे दी। बताया जाता है कि ट्रेन के चालक ने इसकी लिखित सूचना स्थानीय रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को दी। एसएम की जानकारी देने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तब पता चला कि आत्महत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि थाने के दारोगा संदीप कुमार हैं।