पुलिस चौकी में दारोगा ने युवक की उंगलियां तोड़ीं, पत्नी और मां के सामने पेशाब पिलाई, 7 के खिलाफ मुकदमा

यूपी के बांदा में चौकी इंचार्ज ने बर्बरता की सारी हदें पार कर डालीं। चोरी का जुर्म जबरदस्ती कबूलवाने के लिए चौकी इंचार्ज ने युवक को थर्ड डिग्री दी। खप्टिहा कला चौकी प्रभारी ने सभी के सामने चौकी में ही युवक को पहले बुरी तरह पीटा और फिर हाथ मरोड़कर उसकी उंगलियां तोड़ दीं। इसके बाद दरोगा ने दबंगों से पेशाब कराकर गिलास में भरवाया और युवक की पत्नी और मां के सामने उसे जबरन पिला दिया। चार माह पहले हुई इस हैवानियत में सीजेएम न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चौकी इंचार्ज समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पैलानी थाना क्षेत्र के पिपरहरी गांव में 25 अगस्त 2025 की रात गांव के ज्वाला अवस्थी के यहां चोरी हो गई। 27 अगस्त को खप्टिहाकलां के तत्कालीन चौकी प्रभारी दानबहादुर पाल ने गांव के पप्पू उर्फ श्रवण कुमार को चौकी बुलवाया। पूछताछ के बाद युवक को पुलिस पैलानी थाना ले गई। थानाध्यक्ष ने पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। एक सितंबर को गांव के रामरूप सिंह, भइया, पंकज, ज्वाला, सुनील ने सुनियोजित तरीके से युवक को घर बुलवाया। युवक अपनी पत्नी हीरा के साथ उनके दरवाजे पहुंचा तो सभी ने चोरी का जुर्म न कबूलने पर उसे जमकर पीटा।