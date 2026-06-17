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रिश्वत लेकर चौकी से ही वारंटी को छोड़ा, दरोगा और हेड कांस्टेबल पर FIR, दोनों अरेस्ट

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के मेरठ में दरोगा और हेड कांस्टेबल ने रिश्वत लेकर चौकी से ही वारंटी को छोड़ दिया। इस मामले में ऐक्शन हुआ है। एसएसपी के आदेश के बाद दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों अरेस्ट कर लिए गए हें।

रिश्वत लेकर चौकी से ही वारंटी को छोड़ा, दरोगा और हेड कांस्टेबल पर FIR, दोनों अरेस्ट

यूपी के मेरठ में पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां नौचंदी थाने में तैनात दरोगा और रेलवे रोड थाने के हेड कांस्टेबल पर रिश्वत लेने के मामले में ऐक्शन हुआ है। दोनों पर आरोप है कि गैर जमानती वारंट होने के बावजूद आरोपी को चौकी से ही रिश्वत लेकर छोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरों से इस बात की पुष्टि हुई है। इसके बाद एसएसपी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। दरोगा और हेड कांस्टेबल रेलवे रोड थाने में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में सीसीटीवी कैमरों से पुष्टि होने के बाद एसएसपी के आदेश पर यह कार्रवाई कराई गई है। देर रात तक दरोगा और हेड कांस्टेबल की तलाश में कई थानों की पुलिस दबिश देती रही और हिरासत में लिया गया। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

रेलवे रोड के मकबरा घोसियान निवासी रिहान पर नौचंदी थाने में तीन साल पहले लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मुकदमे में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में कोर्ट ने एक जून को रिहान के गैर जमानती वारंट जारी किए थे और 17 जून तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। नौचंदी थाना पुलिस से दरोगा अनूप कुमार को कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। 12 जून की दोपहर दरोगा अनूप कुमार ने रेलवे रोड थाने में आमद दर्ज कराई। इसके बाद रेलवे रोड थाने में तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार के साथ आरोपी के घर दबिश दी। कुछ देर में ही रिहान को पकड़ लिया गया और केसरगंज पुलिस चौकी लाया गया। यहां 3 हजार रुपये रिश्वत लेने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों ने रिहान को छोड़ दिया। इस प्रकरण में किसी को भी सूचना नहीं दी गई।

एसएसपी ने कराई गोपनीय जांच

इसी मामले में रिहान की मां रिहाना ने एसएसपी अविनाश पांडेय से शिकायत कर दी। एसएसपी ने गोपनीय जांच कराई और केसरगंज पुलिस चौकी के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की वीडियो फुटेज उठाने का आदेश दिया। वीडियो में लाल रंग की बाइक पर दरोगा अनूप और हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार आरोपी रिहान को साथ में बैठाकर केसरगंज चौकी लाते हुए दिखाई दिए। इनके पीछे ही रिहाना भी चौकी पहुंची। रिहाना से तीन हजार रुपये रिश्वत लेकर रिहान को छोड़ दिया गया। इस मामले में रिहाना के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद रेलवे रोड थाने में इंस्पेक्टर विजय कुमार ने एसएसपी के आदेश के बाद दरोगा अनूप कुमार और हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया।

रात तक चलती रही दबिश

मुकदमे की जानकारी के बाद हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार फरार हो गया था। वहीं, अनूप कुमार भी अंडरग्राउंड होने की तैयारी कर रहा था। रात को ही रेलवे रोड और ब्रह्मपुरी पुलिस ने नौचंदी थाने पहुंचकर घेराबंदी की और अनूप को दबोच लिया। रात को ही हेड कांस्टेबल दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

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अनूप की होने वाली थी शादी, दिनेश का प्रमोशन होना था

दरोगा अनूप कुमार अयोध्या का रहने वाला है और जल्द उसकी शादी होने वाली थी। वहीं, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार मूल रूप से बुलंदशहर का निवासी है और इसी साल प्रमोशन होना था। अब कार्रवाई के बाद प्रमोशन लिस्ट में नाम आना मुश्किल हो जाएगा।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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