वाराणसी कचहरी में दारोगा की बेरहमी से पिटाई, भारी फोर्स के पहुंचते ही पूरा परिसर खाली

वाराणसी कचहरी में मंगलवार को दारोगा और सिपाही की वकीलों ने घेरकर पिटाई कर दी। बेरहमी से पिटाई के कारण दारोगा की हालत गंभीर है। उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही फारी फोर्स के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसी बीच पूरा कचहरी परिसर खाली हो गया।

वाराणसी कचहरी में मंगलवार को वकीलों ने दारोगा और सिपाही को घेरकर बेरहमी से पिटाई कर दी। दारोगा की वर्दी भी फाड़ दी गई। उसे गंभीर हालत में बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। पुलिस के आला अधिकारियों और भारी फोर्स के साथ जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह और डीआईजी शिवहरि मीणा भी मौके पर पहुंचे। फोर्स पहुंचते ही पूरा परिसर कुछ देर में ही खाली हो गया। बनारस बार ने भी वकीलों को परिसर खाली कर देने की अपील की। बार ने घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। डीएम और डीआईजी ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से दोषियों की पहचान करने और कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

दरअसल पूरा मामला बड़ागांव थाना क्षेत्र के पुआरी खुर्द गांव में दो पट्टीदारों के बीच चल रहे जमीन विवाद से जुड़ा है। एक पक्ष मोहित कुमार सिंह का आरोप है कि आराजी संख्या 125 पर अस्थायी स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण किया जा रहा था। दूसरे पक्ष प्रेमचंद्र मौर्या का कहना है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी आराजी संख्या 126 पर वैध निर्माण करा रहे थे। दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं और 28 जून 2025 को दो अलग-अलग मुकदमे भी दर्ज हुए थे।

बताया जा रहा है कि 13 सितंबर 2025 को समाधान दिवस की जनसुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में फिर बहस हो गई। जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो हालात बिगड़ गए। शांति भंग के आरोप में दोनों पक्षों का चालान कर दिया गया। वकीलों का आरोप है कि इसी दौरान दारोगा मिथिलेश प्रजापति ने एक वकील की पिटाई की। इस घटना के बाद से दारोगा के खिलाफ वकीलों का गुस्सा भड़का हुआ था।

मंगलवार को जब दारोगा मिथिलेश एक सिपाही के साथ गो अधिनियम का रिमांड पर्चा लेने कचहरी पहुंचा तो वकीलों ने उसे घेर लिया। कचहरी परिसर में ही दारोगा को वकीलों ने पीटना शुरू कर दिया और उसकी वर्दी भी फाड़ दी। उसके साथ मौजूद सिपाही को भी पीटा गया।

घटना की जानकारी मिलते ही डीएम सत्येंद्र कुमार, डीआईजी शिवहरि मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद देखते ही देखते पूरी कचहरी खाली हो गई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से हमलावर वकीलों की पहचान कर रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अपने घर चले जाएं सभी वकील पुलिस फोर्स के पहुंचते ही बनारस बार की ओर से सभी वकीलों को तत्काल कचहरी खाली करके अपने-अपने घर चले जाने की अपील की गई। महामंत्री राजेश गुप्ता ने लाउडस्पीकर पर कहा कि सभी वकील अपना-अपना बैग और बक्सा उठाएं और शांति से अपने-अपने घर चले जाएं।