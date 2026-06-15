‘दरोगा जी 18 की हो गई, हमारे घरवालों को बुलाओ और प्रेमी से शादी कराओ’,चौकी पहुंची लड़की बोली

यूपी के रामपुर में एक लड़की अपने प्रेमी के साथ पुलिस चौकी पहुंच गई। लड़की ने कहा कि रोगा जी, आज मैं पूरी बालिग हो गई हूं। अब हमारे घरवालों को बुलाओ और तुरंत हमारी शादी कराओ।

यूपी के रामपुर में अजीमनगर थाना क्षेत्र की खौद पुलिस चौकी में सोमवार को एक बेहद दिलचस्प और अनोखा मामला सामने आया, जहां एक प्रेमिका शादी की गुहार लेकर पहुंची। सोमवार को जैसे ही युवती पूरे 18 वर्ष की यानी बालिग हुई, वह अपने प्रेमी का हाथ थामकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गई। उसने चौकी इंचार्ज से दो टूक कहा, दरोगा जी, आज मैं पूरी बालिग हो गई हूं। अब हमारे घरवालों को बुलाओ और तुरंत हमारी शादी कराओ। खास बात यह है कि बालिग होने से पहले भी यह प्रेमिका पिछले दो साल में पांच बार शादी की गुहार लेकर चौकी आ चुकी थी, लेकिन हर बार पुलिस उसे नाबालिग बताकर घर भेज देती थी। छठी बार में आखिरकार उसे कामयाबी मिल ही गई।

मामला खौद चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सीगनखेड़ा का है। यहां की निवासी एक युवती का गांव के ही एक युवक के साथ पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती की उम्र कम होने के कारण कानूनी अड़चन आड़े आ रही थी। दो साल के भीतर प्रेमिका पांच बार शादी की जिद लेकर खौद चौकी पहुंची, पर हर बार पुलिस कानूनी नियमों का हवाला देकर उसे समझा-बुझाकर परिजनों के सुपुर्द कर देती थी। बार-बार नाकाम होने के बाद युवती ने तय किया कि वह अब सीधे अपनी उम्र पूरी होने पर ही कदम उठाएगी और वह सोमवार का बेसब्री से इंतजार करने लगी।

सोमवार को जन्मदिन के दिन उम्र 18 पर पहुंचते ही युवती अपने प्रेमी को साथ लेकर चौकी इंचार्ज चंद्र बिक्रम सिंह के सामने जा खड़ी हुई। चौकी इंचार्ज ने प्रेमी जोड़े को काफी समझाने और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने की बात कही, लेकिन दोनों जिद पर अड़ गए और वहीं कुर्सी डालकर बैठ गए। थाने में शादी की जिद पर अड़े जोड़े को देखने के लिए चौराहे पर राहगीरों की भारी भीड़ जुटने लगी। माहौल बढ़ता देख पुलिस ने तुरंत गांव में संदेश भिजवाकर दोनों के परिजनों को मौके पर बुलाया।

चौकी परिसर में ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और गनीमत यह रही कि दोनों के परिवार इस शादी के लिए राजी हो गए। इसके बाद परिजन प्रेमी जोड़े को अपने साथ गांव ले गए, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों के हाथों-हाथ फेरे करा दिए गए। पांच बार की नाकामी के बाद छठी बार में मिली इस अनोखी कामयाबी की चर्चा अब पूरे इलाके में है।