‘दरोगा जी 18 की हो गई, हमारे घरवालों को बुलाओ और प्रेमी से शादी कराओ’,चौकी पहुंची लड़की बोली
यूपी के रामपुर में एक लड़की अपने प्रेमी के साथ पुलिस चौकी पहुंच गई। लड़की ने कहा कि रोगा जी, आज मैं पूरी बालिग हो गई हूं। अब हमारे घरवालों को बुलाओ और तुरंत हमारी शादी कराओ।
यूपी के रामपुर में अजीमनगर थाना क्षेत्र की खौद पुलिस चौकी में सोमवार को एक बेहद दिलचस्प और अनोखा मामला सामने आया, जहां एक प्रेमिका शादी की गुहार लेकर पहुंची। सोमवार को जैसे ही युवती पूरे 18 वर्ष की यानी बालिग हुई, वह अपने प्रेमी का हाथ थामकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गई। उसने चौकी इंचार्ज से दो टूक कहा, दरोगा जी, आज मैं पूरी बालिग हो गई हूं। अब हमारे घरवालों को बुलाओ और तुरंत हमारी शादी कराओ। खास बात यह है कि बालिग होने से पहले भी यह प्रेमिका पिछले दो साल में पांच बार शादी की गुहार लेकर चौकी आ चुकी थी, लेकिन हर बार पुलिस उसे नाबालिग बताकर घर भेज देती थी। छठी बार में आखिरकार उसे कामयाबी मिल ही गई।
मामला खौद चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सीगनखेड़ा का है। यहां की निवासी एक युवती का गांव के ही एक युवक के साथ पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती की उम्र कम होने के कारण कानूनी अड़चन आड़े आ रही थी। दो साल के भीतर प्रेमिका पांच बार शादी की जिद लेकर खौद चौकी पहुंची, पर हर बार पुलिस कानूनी नियमों का हवाला देकर उसे समझा-बुझाकर परिजनों के सुपुर्द कर देती थी। बार-बार नाकाम होने के बाद युवती ने तय किया कि वह अब सीधे अपनी उम्र पूरी होने पर ही कदम उठाएगी और वह सोमवार का बेसब्री से इंतजार करने लगी।
सोमवार को जन्मदिन के दिन उम्र 18 पर पहुंचते ही युवती अपने प्रेमी को साथ लेकर चौकी इंचार्ज चंद्र बिक्रम सिंह के सामने जा खड़ी हुई। चौकी इंचार्ज ने प्रेमी जोड़े को काफी समझाने और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने की बात कही, लेकिन दोनों जिद पर अड़ गए और वहीं कुर्सी डालकर बैठ गए। थाने में शादी की जिद पर अड़े जोड़े को देखने के लिए चौराहे पर राहगीरों की भारी भीड़ जुटने लगी। माहौल बढ़ता देख पुलिस ने तुरंत गांव में संदेश भिजवाकर दोनों के परिजनों को मौके पर बुलाया।
चौकी परिसर में ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और गनीमत यह रही कि दोनों के परिवार इस शादी के लिए राजी हो गए। इसके बाद परिजन प्रेमी जोड़े को अपने साथ गांव ले गए, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों के हाथों-हाथ फेरे करा दिए गए। पांच बार की नाकामी के बाद छठी बार में मिली इस अनोखी कामयाबी की चर्चा अब पूरे इलाके में है।
अजीमनगर थाना अध्यक्ष कर्म सिंह पाल ने बताया कि प्रेमी जोड़ा शादी की मांग को लेकर खौद पुलिस चौकी आया था। युवती अब पूरी तरह बालिग हो चुकी है। मामले की जानकारी मिलने पर दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाया गया था। दोनों परिवार आपसी सहमति से शादी के लिए तैयार हो गए और जोड़े को अपने साथ घर ले गए।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें