सस्पेंड होने के 5 दिन बाद दारोगा ने खुदकुशी की, नशे की हालत में वीडियो वायरल हुआ था

अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र में 2023 बैच के दरोगा सुंदरम तिवारी ने किराये के मकान में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पांच दिन पहले नशे की हालत में उनका वीडियो वायरल होने पर उन्हें निलंबित किया गया था। पिता के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के बाद से वह तनाव में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता: बन्नादेवी क्षेत्र के चूहरपुर इलाके में बुधवार सुबह दरोगा सुंदरम तिवारी ने किराये के मकान में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। वह 2023 बैच के थे। पांच दिन पहले उनका कचहरी में नशे की हालत में होने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उनको निलंबित किया गया था। पिता के अनुसार वीडियो वायरल होने के बाद से वह सुंदरम तनाव में थे। वह कुछ देर के लिए मंदिर गए थे। इसके पीछे ही उसने यह कदम उठा लिया। मूलरूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के थाना बंशिया क्षेत्र के गांव ब्यास निवासी 27 वर्षीय सुंदरम तिवारी पुलिस लाइन में तैनात थे। यहां आईटीआई रोड स्थित चूहरपुर में डोरीलाल शर्मा के मकान में अपने पिता श्रीचंद तिवारी के साथ किराये पर रहते थे।

पिता के अनुसार बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह मंदिर गए थे। वहां से नाश्ता लेने के लिए निकल गए थे। इसी बीच बेटे को फोन किया, मगर फोन नहीं उठा। अनहोनी की आशंका पर घर लौटे तो कमरा अंदर से बंद था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो सुंदरम का शव रस्सी से फंदे पर लटका हुआ था। एसएसपी नीरज जादौन, एसपी सिटी आदित्य बंसल, सीओ द्वितीय धनंजय सिंह मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट ने साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद पैनल व वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम हुआ। देररात तक मध्यप्रदेश से परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा था। पुलिस जांच में जुटी हुई है।

पिता बोले- तनाव में बेटा जी रहा था चूहरपुर की जिस गली में किराये का मकान है, वहां बुधवार सुबह सन्नाटा पसरा था। डोरीलाल शर्मा के मकान के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और अंदर एक पिता की चीखें, जो बार-बार एक ही बात कहकर फफक पड़ते कि ‘मेरा बेटा बहुत होशियार था साहब...’। 27 साल का ये युवक पढ़ने में बचपन से ही अव्वल था। पिता ने रोते हुए बताया - उसने तीन बार सरकारी परीक्षा पास की थी। रेलवे में क्लर्क लगा, फिर बैंक में क्लर्क बना, फिर पीडब्ल्यूडी में क्लर्क बना। ये उसकी चौथी सरकारी नौकरी थी- उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर। परिवार में पढ़ाई का माहौल था। बड़ा भाई वन विभाग में रेंजर है। जो बेटा पढ़ने में इतना होशियार था कि तीन बार क्लर्क की सरकारी नौकरी पास कर ली, चौथी बार दरोगा बन गया। बड़ा भाई वन विभाग में रेंजर। पिता शादी के सपने संजो रहे हों। लेकिन, तनाव का ऐसा ग्रहण लगा कि उस होनहार बेटे ने पिता की आंखों के सामने ही दुनिया छोड़ दी।

अलीगढ़ ही मिली पहली पोस्टिंग 2023 बैच होने के बाद पहली तैनाती अलीगढ़ ही मिली। शुरुआत खैर थाने की एक चौकी से हुई। वहीं से पहली बार शिकायत आई कि दरोगा जी नशे में रहते हैं। फिर बरला थाने भेजा गया। वहां भी वही शिकायत। आखिर में पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया। आखिरी ड्यूटी कचहरी के हवालात में लगी थी।

पांच दिन पहले ही बदला था मकान जिस मकान में उसने फंदा लगाया, उसमें वह महज पांच दिन पहले ही आया था। इससे पहले इसी मोहल्ले के दूसरे मकान में रहता था। पिता ने बताया - शादी के लिए कई रिश्ते दिखाए, हर बार मना कर देता था। कहता था - पापा अभी नहीं।

दरोगा ने नशे में होने की बात को खारिज किया था शुक्रवार को 1.07 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था सुंदरम नशे में हैं। इसमें वे बाइक पर एक व्यक्ति के साथ पीछे बैठे दिख रहे थे। नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए नीचे उतरे, जिसके बाद एक अन्य पुलिसकर्मी ने आकर उनको संभाला और हवालात में ले गया। सुंदरम की ड्यूटी हवालात में लगी थी। इस पर एसएसपी ने सुंदरम को निलंबित किया था। इसके बाद वह तनाव में थे।