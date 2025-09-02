छात्राओं से छेड़खानी में लापरवाही पर दारोगा-सिपाही सस्पेंड, योगी के पूछने पर डबल ऐक्शन

कुछ दिन पहले कुशीनगर के एक इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं के साथ मनबढ़ों ने छेड़खानी की थी। मनचलों ने स्कूल में पहुंचकर शिक्षकों के साथ भी दुर्व्यहार किया था। रास्ते से गुजर रही एक छात्रा छेड़खानी की वजह से हादसे की भी शिकार हो गई थी। अब इस मामले में डबल ऐक्शन हो गया है।

यूपी के कुशीनगर में छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में डबल ऐक्शन हो गया है। एक तरफ पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था वहीं कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्र ने रामकोला थाने में तैनात एक दरोगा और दो सिपाहियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि इस मामले में रविवार की देर शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी कुशीनगर से पूछ लिया था। तब से जिले की पुलिस ऐक्शन मोड में है। जिले में ऑपरेशन मजनू चलाकर 124 शोहदों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।

कुछ दिन पहले रामकोला थाने के बरवां बाजार स्थित एक इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं के साथ मनबढ़ों ने छींटाकशी की थी। मनचलों ने स्कूल में पहुंचकर शिक्षकों के साथ भी दुर्व्यहार किया था। रास्ते से गुजर रही एक छात्रा इनकी छींटाकशी की वजह से हादसे की भी शिकार हो गई थी। इस मामले में एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। एसपी ने उस हल्के में तैनात एक दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। एसपी ने अपने पदीय कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति लापरवाह रामकोला पर नियुक्त उपनिरीक्षकअभिषेक यादव, कांस्टेबल मिलिन्द कुमार और कांस्टेबल अरविन्द कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

रविवार की रात शोहदों का हुआ था एनकाउंटर वहीं रविवार की देर रात पुलिस की रामकोला थाना क्षेत्र में ईनामी बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। इसमें 25-25 हजार रुपये के इनामी दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे। दोनों स्कूली छात्राओं से छेड़खानी करते थे। जबरन उनका पीछा कर परेशान करते थे। जो रोकता उसे जान से मारने की धमकी देते थे। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ और दबंगई करने वाले इस गिरोह में शिवा यादव और अन्य कुछ अज्ञात युवक भी शामिल हैं। स्कूल की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में इनका भी जिक्र है। शिवा यादव फरार बताया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सभी सदस्यों की तलाश में जुटी है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।