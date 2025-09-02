sub inspector and constable suspended for negligence in molesting girl students double action when cm yogi asks छात्राओं से छेड़खानी में लापरवाही पर दारोगा-सिपाही सस्पेंड, योगी के पूछने पर डबल ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssub inspector and constable suspended for negligence in molesting girl students double action when cm yogi asks

छात्राओं से छेड़खानी में लापरवाही पर दारोगा-सिपाही सस्पेंड, योगी के पूछने पर डबल ऐक्शन

कुछ दिन पहले कुशीनगर के एक इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं के साथ मनबढ़ों ने छेड़खानी की थी। मनचलों ने स्कूल में पहुंचकर शिक्षकों के साथ भी दुर्व्यहार किया था। रास्ते से गुजर रही एक छात्रा छेड़खानी की वजह से हादसे की भी शिकार हो गई थी। अब इस मामले में डबल ऐक्शन हो गया है।

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगरTue, 2 Sep 2025 01:07 PM
share Share
Follow Us on
छात्राओं से छेड़खानी में लापरवाही पर दारोगा-सिपाही सस्पेंड, योगी के पूछने पर डबल ऐक्शन

यूपी के कुशीनगर में छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में डबल ऐक्शन हो गया है। एक तरफ पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था वहीं कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्र ने रामकोला थाने में तैनात एक दरोगा और दो सिपाहियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि इस मामले में रविवार की देर शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी कुशीनगर से पूछ लिया था। तब से जिले की पुलिस ऐक्शन मोड में है। जिले में ऑपरेशन मजनू चलाकर 124 शोहदों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।

कुछ दिन पहले रामकोला थाने के बरवां बाजार स्थित एक इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं के साथ मनबढ़ों ने छींटाकशी की थी। मनचलों ने स्कूल में पहुंचकर शिक्षकों के साथ भी दुर्व्यहार किया था। रास्ते से गुजर रही एक छात्रा इनकी छींटाकशी की वजह से हादसे की भी शिकार हो गई थी। इस मामले में एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। एसपी ने उस हल्के में तैनात एक दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। एसपी ने अपने पदीय कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति लापरवाह रामकोला पर नियुक्त उपनिरीक्षकअभिषेक यादव, कांस्टेबल मिलिन्द कुमार और कांस्टेबल अरविन्द कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:हिंदुओं से कहते थे देवी-देवता की पूजा से दूर रहो, एक और धर्मांतरण गैंग का खुलासा

रविवार की रात शोहदों का हुआ था एनकाउंटर

वहीं रविवार की देर रात पुलिस की रामकोला थाना क्षेत्र में ईनामी बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। इसमें 25-25 हजार रुपये के इनामी दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे। दोनों स्कूली छात्राओं से छेड़खानी करते थे। जबरन उनका पीछा कर परेशान करते थे। जो रोकता उसे जान से मारने की धमकी देते थे। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ और दबंगई करने वाले इस गिरोह में शिवा यादव और अन्य कुछ अज्ञात युवक भी शामिल हैं। स्कूल की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में इनका भी जिक्र है। शिवा यादव फरार बताया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सभी सदस्यों की तलाश में जुटी है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में 9000 शिक्षकों का समायोजन होगा रद्द, इन टीचर्स के प्रमोशन का रास्ता साफ

लगातार सुर्खियों में है कुशीनगर

जिले में आरएसएस के जिला सह संघचालक के बेटे की नृशंस हत्या का मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच सीएम के यहां रामकोला के एक स्कूल की यह शिकायत मिली कि छेड़खानी करने वाले मनबढ़ों ने छात्राओं को परेशान कर रखा है, तो सीएम का सख्त रुख देखने को मिला। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार रविवार की देर शाम को सीएम ने जिले भर के पुलिस अधीक्षकों और उच्चाधिकारियों के साथ वीसी की थी। इस दौरान सभी जिलों के एसपी से जिले का हाल जानने के दौरान सीएम ने कुशीनगर के एसपी से सवाल किया.... कुशीनगर में आरएसएस के सह संघचालक के बेटे की हत्या कर दी गई और मनबढ़ों ने छात्राओं को परेशान करके रख दिया है, यह सब क्या हो रहा है? इसके बाद रात में ही एसपी रामकोला पहुंचे। कार्रवाई के लिए टीमें गठित कीं।

UP Top News CM Yogi Adityanath UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |