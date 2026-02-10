12 वीं तक साथ पढ़े, शादी के भरोसे पर फिजिकल हुए; जॉब लगी और सब खत्म

संक्षेप: दोनों कक्षा 12 तक उसी स्कूल में पढ़े। तभी से दोनों एक दूसरे के सम्पर्क में थे। उसके बाद लड़की नीट की तैयारी करने कानपुर चली गयी। जबकि लड़का बीटेक करने के लिए अम्बेडकर नगर चला गया था। फिर भी दोनों एक-दूसरे के सम्पर्क में रहते रहे। इसकी जानकारी लड़के ने अपने माता-पिता को भी दी थी।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सहपाठी रहे एक लड़के और लड़की की ऐसी कहानी सामने आई जो दूसरों के लिए आंख खोलने वाली है। इस कहानी में लड़के पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में लड़के की पुलिस में नौकरी लग जाने पर अब वह शादी से इनकार कर रहा है। घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

शिकोहाबाद थाना क्षेत्र निवासी लड़की जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ी है। लड़का भी उसके साथ ही पढ़ा है। दोनों कक्षा 12 तक उसी स्कूल में पढ़े। तभी से दोनों एक दूसरे के सम्पर्क में थे। उसके बाद लड़की नीट की तैयारी करने कानपुर चली गयी। जबकि लड़का बीटेक करने के लिए अम्बेडकर नगर चला गया था। फिर भी लगातार दोनों एक-दूसरे के सम्पर्क में रहते रहे। इसकी जानकारी लड़के ने अपने माता-पिता को भी दी थी। उसने शादी के लिए कहा था। ऐसा लड़की के पिता का कहना है।

लड़की के पिता का आरोप है लड़के ने शादी का झांसा देकर उनकी बेटी के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये। बाद में उसकी नियुक्ति पुलिस में सब इन्स्पेक्टर के पद पर हो गई। वह हापुड़ जिले में तैनात है। पिता का कहना है उसकी बेटी ने 6 फरवरी को भी लड़के से बात की थी। तब भी उसने आश्वासन दिया कि वह उससे ही शादी करेगा। वह (लड़की के पिता) शादी के लिए लड़के के घर गए तब भी उसने और उसके पिता ने आश्वासन दिया कि तुम चिन्ता मत करो शादी आपकी बेटी से ही होगी।