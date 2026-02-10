Hindustan Hindi News
studied together until 12th made physical relationship on the promise of marriage got a job and it all ended
12 वीं तक साथ पढ़े, शादी के भरोसे पर फिजिकल हुए; जॉब लगी और सब खत्म

Feb 10, 2026 07:21 pm ISTAjay Singh संवाददाता, फिरोजाबाद
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सहपाठी रहे एक लड़के और लड़की की ऐसी कहानी सामने आई जो दूसरों के लिए आंख खोलने वाली है। इस कहानी में लड़के पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में लड़के की पुलिस में नौकरी लग जाने पर अब वह शादी से इनकार कर रहा है। घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

शिकोहाबाद थाना क्षेत्र निवासी लड़की जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ी है। लड़का भी उसके साथ ही पढ़ा है। दोनों कक्षा 12 तक उसी स्कूल में पढ़े। तभी से दोनों एक दूसरे के सम्पर्क में थे। उसके बाद लड़की नीट की तैयारी करने कानपुर चली गयी। जबकि लड़का बीटेक करने के लिए अम्बेडकर नगर चला गया था। फिर भी लगातार दोनों एक-दूसरे के सम्पर्क में रहते रहे। इसकी जानकारी लड़के ने अपने माता-पिता को भी दी थी। उसने शादी के लिए कहा था। ऐसा लड़की के पिता का कहना है।

लड़की के पिता का आरोप है लड़के ने शादी का झांसा देकर उनकी बेटी के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये। बाद में उसकी नियुक्ति पुलिस में सब इन्स्पेक्टर के पद पर हो गई। वह हापुड़ जिले में तैनात है। पिता का कहना है उसकी बेटी ने 6 फरवरी को भी लड़के से बात की थी। तब भी उसने आश्वासन दिया कि वह उससे ही शादी करेगा। वह (लड़की के पिता) शादी के लिए लड़के के घर गए तब भी उसने और उसके पिता ने आश्वासन दिया कि तुम चिन्ता मत करो शादी आपकी बेटी से ही होगी।

इसी बीच लड़की के पिता को पता चला कि लड़के के परिवारीजन अब चोरी छिपे उसकी शादी आगरा से कर रहे हैं। लड़के ने लड़की को शादी का झूठा आश्वासन देकर उससे शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए। अब लड़का और उसके परिवारीजन शादी करने से इनकार कर रहे हैं। धमकी दे रहे हैं कि अगर कहीं शिकायत की तो जान से मार देगें। झूठे मुकदमे लगवाकर जेल में सड़वा देंगे। लड़के की बुआ का लड़का पिस्टल लेकर धमकी दे रहा है कि किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेंगे। पिता का कहना है लड़के ने उसकी पुत्री का जीवन बर्बाद कर दिया है। पिता ने लड़के, उसके परिजनों और बुआ के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 व 351(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

