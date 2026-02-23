रात एक बजे तक पढ़ाई की, फिर लगा ली फांसी; कानपुर में 12वीं की छात्रा ने सुसाइड किया

कानपुर में इंटर की 17 वर्षीय छात्रा ने अकाउंटेंसी पेपर के तनाव में फांसी लगाकर जान दे दी। रात एक बजे तक पढ़ाई की थी। सुबह मां ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो शव पंखे से लटका मिला। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला, जांच जारी है।

कानपुर में सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट की छात्रा ने परीक्षा के तनाव के कारण फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। छात्रा का 24 फरवरी को दूसरा पेपर अकाउंटेंसी का था। शनिवार रात एक बजे तक छात्रा ने पढ़ाई की। रविवार सुबह जब मां उसे देखने गई तो कमरे में शव लटकता मिला। सूचना पर पहुंची नवाबगंज पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच की। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पेपर को लेकर तनाव में थी एचबीटीयू में मैकेनिक विभाग में कार्यरत सुनील कुमार सिंह कैंपस में रहते हैं। परिवार में पत्नी नेमा, 17 वर्षीय बेटी प्रकृति व बेटा अविरल है। सुनील कुमार ने बताया कि दोनों बच्चे चौबेपुर स्थित एनएलके स्कूल में पढ़ते हैं। बेटा हाईस्कूल और बेटी इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही थी। 18 फरवरी को बेटी का शिक्षा शास्त्र का पहला पेपर अच्छा हुआ था। 24 फरवरी होने वाले अकाउंटेंसी के दूसरे पेपर को लेकर वह तनाव में थी। शनिवार रात करीब आठ बजे दोनों बच्चों ने खाना खाया और कमरे में पढ़ने चले गए। रात 12 बजे तक पढ़ने के बाद बेटा सो गया। बेटी रात एक बजे तक पढ़ रही थी। इस दौरान पत्नी ने बेटी को सुबह ऊठकर पढ़ने की बात कहते हुए सोने की बात बोली। इसके बाद वह और पत्नी भी सो गए।

पंखे से लटकता मिला शव सुबह जब पत्नी बेटी को जगाने के लिए गई, तो कमरा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़ा, तो शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला। नवाबगंज थाना प्रभारी ने बताया कि संभवत: परीक्षा के तनाव के कारण छात्रा ने आत्महत्या की है।

परीक्षा का रिजल्ट जीवन का अंतिम सत्य नहीं वहीं इस घटना पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. एसके गौतम ने बताया कि एक परीक्षा का परिणाम जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। इसलिए हार न मानें। मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। ये परीक्षाएं करियर के लिए तो हो सकती हैं पर जीवन से बड़ी नहीं।12वीं की छात्रा प्रकृति की खुदकुशी पर उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम किसी भी रूप में जिंदगी का आखिरी सच नहीं हो सकते। इसलिए लगातार मेहनत और लगन से बढ़ते जाएं। जो बीत गया, उसके बारे में सोचने के बजाय आगे जाने की सोच से ही मंजिल मिलेगी।