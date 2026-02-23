Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रात एक बजे तक पढ़ाई की, फिर लगा ली फांसी; कानपुर में 12वीं की छात्रा ने सुसाइड किया

Feb 23, 2026 03:16 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

कानपुर में इंटर की 17 वर्षीय छात्रा ने अकाउंटेंसी पेपर के तनाव में फांसी लगाकर जान दे दी। रात एक बजे तक पढ़ाई की थी। सुबह मां ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो शव पंखे से लटका मिला। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला, जांच जारी है।

रात एक बजे तक पढ़ाई की, फिर लगा ली फांसी; कानपुर में 12वीं की छात्रा ने सुसाइड किया

कानपुर में सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट की छात्रा ने परीक्षा के तनाव के कारण फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। छात्रा का 24 फरवरी को दूसरा पेपर अकाउंटेंसी का था। शनिवार रात एक बजे तक छात्रा ने पढ़ाई की। रविवार सुबह जब मां उसे देखने गई तो कमरे में शव लटकता मिला। सूचना पर पहुंची नवाबगंज पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच की। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पेपर को लेकर तनाव में थी

एचबीटीयू में मैकेनिक विभाग में कार्यरत सुनील कुमार सिंह कैंपस में रहते हैं। परिवार में पत्नी नेमा, 17 वर्षीय बेटी प्रकृति व बेटा अविरल है। सुनील कुमार ने बताया कि दोनों बच्चे चौबेपुर स्थित एनएलके स्कूल में पढ़ते हैं। बेटा हाईस्कूल और बेटी इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही थी। 18 फरवरी को बेटी का शिक्षा शास्त्र का पहला पेपर अच्छा हुआ था। 24 फरवरी होने वाले अकाउंटेंसी के दूसरे पेपर को लेकर वह तनाव में थी। शनिवार रात करीब आठ बजे दोनों बच्चों ने खाना खाया और कमरे में पढ़ने चले गए। रात 12 बजे तक पढ़ने के बाद बेटा सो गया। बेटी रात एक बजे तक पढ़ रही थी। इस दौरान पत्नी ने बेटी को सुबह ऊठकर पढ़ने की बात कहते हुए सोने की बात बोली। इसके बाद वह और पत्नी भी सो गए।

पंखे से लटकता मिला शव

सुबह जब पत्नी बेटी को जगाने के लिए गई, तो कमरा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़ा, तो शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला। नवाबगंज थाना प्रभारी ने बताया कि संभवत: परीक्षा के तनाव के कारण छात्रा ने आत्महत्या की है।

ये भी पढ़ें:बागपत में दिल्ली पुलिस के सिपाही ने सुसाइड किया; पिस्टल से खुद को मारी गोली
ये भी पढ़ें:मां मुझे माफ करना, मैं मरना नहीं चाहता था...कार एजेंट ने सुसाइड नोट लिख दी जान

परीक्षा का रिजल्ट जीवन का अंतिम सत्य नहीं

वहीं इस घटना पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. एसके गौतम ने बताया कि एक परीक्षा का परिणाम जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। इसलिए हार न मानें। मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। ये परीक्षाएं करियर के लिए तो हो सकती हैं पर जीवन से बड़ी नहीं।12वीं की छात्रा प्रकृति की खुदकुशी पर उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम किसी भी रूप में जिंदगी का आखिरी सच नहीं हो सकते। इसलिए लगातार मेहनत और लगन से बढ़ते जाएं। जो बीत गया, उसके बारे में सोचने के बजाय आगे जाने की सोच से ही मंजिल मिलेगी।

ये भी पढ़ें:यूपी: भ्रष्टाचार से तंग शिक्षक की खुदकुशी केस में ऐक्शन शुरू, DM ने दौड़ाए अफसर

उन्होंने अभिभावकों को भी सलाह दी है कि बच्चों की रुचि और क्षमता पहचानें। जिस दिशा में बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें बढ़ने दें। उन्होंने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि माता-पिता अपनी अधूरी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी बनाने का दबाव स्वाभाविक प्रतिभा को कुचल देता है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Kanpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |