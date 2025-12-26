यूपी के स्कूलों में अब अखबार पढ़ेंगे विद्यार्थी, खबरों पर क्लास में सामूहिक चर्चा भी होगी

संक्षेप: बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत पर लगाम लगाने और पठन-पाठन की आदत को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब रोजाना अखबार पढ़ना, खबरों पर ग्रुप डिस्कशन और न्यूज़ कटिंग अनिवार्य कर दी गई है।

योगी सरकार ने बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत को कम करने और स्कूलों में पढ़ने की आदत डालने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। यूपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए रोजाना अखबार पढ़ने, न्यूज़ पर ग्रुप डिस्कशन और न्यूज़ कटिंग को अनिवार्य कर दिया है। माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक समेत अन्य को शासनादेश जारी कर स्कूलों में अखबार-मैगजीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

दरअसल, वर्तमान समय में छात्रों की रुचि किताबों की बजाय मोबाइल में अधिक हो गई है। इसी को देखते हुए सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। योगी सरकार का कहना है कि छात्रों में पठन-पाठन की अभिरुचि विकसित करना बेहद जरूरी है। इसके तहत राजकीय जिला पुस्तकालयों में विद्यालयों के छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

हर विद्यार्थी के लिए लाइब्रेरी से जारी हो किताब इसके अलावा, अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को हर हफ्ते अनिवार्य रूप से एक किताब लाइब्रेरी से जारी की जाए। यह किताब पाठ्यपुस्तकों से अलग होगी, जैसे-कहानी, उपन्यास, जीवनी या प्रेरणादायी साहित्य, ताकि विद्यार्थियों में स्वतंत्र पठन की रुचि विकसित हो सके।

लाइब्रेरी का कराया जाए भ्रमण विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की सारांश प्रस्तुति विद्यालय की प्रार्थना सभा में कराई जाएगी, जिससे उनके अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो सके। इसके साथ ही शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों के तहत विद्यार्थियों को राजकीय जिला पुस्तकालय या किसी अन्य पुस्तकालय का भ्रमण कराया जाएगा और उन्हें पुस्तकालय की संरचना, सेवाओं और उपयोगिता की जानकारी दी जाएगी।