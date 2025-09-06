Students were giving PET exam college flood water reached up to waist police became savior कॉलेज में पीईटी की परीक्षा दे रहे थे छात्र, कमर तक भर गया बाढ़ का पानी, पुलिस बनी मसीहा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शाहजहांपुर में गर्रा नदी की बाढ़ ने शनिवार को शंकर मुमुक्ष विद्यापीठ में पीईटी देने पहुंचे छात्रों को मुश्किल में डाल दिया। शनिवार सुबह से ही कॉलेज परिसर में पानी भरने लगा था। दोपहर तक कैंपस में घुटने तक पानी भर गया था।

Dinesh Rathour शाहजहांपुरSat, 6 Sep 2025 10:25 PM
यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा नदी की बाढ़ ने शनिवार को शंकर मुमुक्ष विद्यापीठ में पीईटी देने पहुंचे छात्रों को मुश्किल में डाल दिया। शनिवार सुबह से ही कॉलेज परिसर में पानी भरने लगा था। दोपहर तक कैंपस में घुटने तक पानी भर गया था। दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षार्थियों ने केंद्र रद करने की मांग की लेकिन अधिकारियों के समझाने पर वे परीक्षा देने को तैयार हो गए। दोपहर तीन बजे परीक्षा शुरू हुई लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, पानी का स्तर और बढ़ता गया।

शाम पांच बजे परीक्षा समाप्त होने तक कॉलेज कैंपस और सड़क पर तीन फीट तक पानी भर चुका था। परीक्षार्थियों को बाहर निकलने में दिक्कत हुई तो पुलिस मसीहा बन गई। हालात को देखते हुए सीओ सिटी पंकज पंत, महिला थाना प्रभारी रश्मि अग्निहोत्री, होमगार्ड के जवान हरप्रीत व चांदनी स्वयं पानी में उतर गए। कमर तक पानी में खड़े रहकर इन लोगों ने परीक्षार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कॉलेज के गेट से अंदर तक दोनों तरफ रस्सियां बंधवाई गईं और एक-एक परीक्षार्थी को हाथ पकड़कर बाहर लाया गया। दूसरी पाली की परीक्षा के बाद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने पानी में उतरकर परीक्षार्थियों को सुरक्षित बाहर निकलवाया।

सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ व एसडीएम डटे रहे

परीक्षार्थियों को सुरक्षित निकालने के अभियान में सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार और एसडीएम संजय कुमार पांडेय भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने स्वयं परीक्षार्थियों को हाथ पकड़कर कैंपस से बाहर पहुंचाया। गेट के बाहर भी हालात खराब थे। सड़क पर तीन फीट पानी बह रहा था, जिससे निकालने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली की मदद ली गई।

एसडीएम ने गेट पर बुलवाई ट्रैक्टर-ट्रॉली

स्थिति को देखते हुए एसडीएम और सीओ सिटी ने तत्काल ट्रैक्टर-ट्रॉली की व्यवस्था कराई। गेट से बाहर निकले परीक्षार्थियों को ट्रॉली पर बैठाकर सुरक्षित रूप से सड़क तक पहुंचाया गया। हर परीक्षार्थी को सही-सलामत बाहर निकालने के बाद ही प्रशासन ने राहत की सांस ली।

