VIDEO: आईएएस रिंकू सिंह के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्र, तबादले के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन
उरई में आईएएस रिंकू सिंह के तबादले की खबर ने लोगों में नाराजगी पैदा कर दी। रिंकू सिंह के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और तबादले रोकने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे।
IAS Rinku Singh News: आईएएस रिंकू सिंह एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। आईएएस रिंकू सिंह के तबादले के बाद सैकड़ों की संख्या में छात्र उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। रिंकू सिंह के तबादले का विरोध करते हुए छात्रों ने शहर में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने रिंकू सिंह राही को पुन: जालौन एसडीएम बनाए जाने की मांग के साथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा। युवाओं ने आईएएस रिंकू सिंह पर आरोप लगाने वाले कर्मचारियों की जांच कराए जाने की भी मांग उठाई।
जालौन तहसील से शनिवार को सैकड़ों युवा उरई पहुंचे और आईएएस रिंकू सिंह राही को जालौन एसडीएम पद से हटाए जाने के विरोध में जुलूस निकाला। यह जुलूस उरई के जालौन रोड से शुरू हुआ। हाथों में तख्तियों के साथ बैनर लेकर चल रहे युवाओं ने रिंकू सिंह राही को ईमानदार अफसर बताकर समर्थन दिया। युवाओं ने ‘रिंकू के सम्मान में युवा मैदान में’, ‘रिंकू सिंह को वापस करो’ सरीखे नारे लगाए। जालौन रोड होते हुए जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचा। युवाओं ने कहा कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए आईएएस राही जैसे अफसरों की ही जरूरत है। उन पर जालौन के कुछ कर्मियों ने छवि खराब करने के लिए झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने डीएम कक्ष के बाहर बैठकर रिंकू सिंह के समर्थन में आवाज बुलंद की। इस दौरान युवाओं ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के नाम ज्ञापन डीएम राजेश कुमार पांडेय को सौंपा।
रिंकू सिंह द्वारा बनाए गए ग्रुपों को चालू किया जाए
युवाओं ने ज्ञापन में मांग रखी है कि जालौन एसडीएम रहते समय रिंकू सिंह ने जन समस्याओं के समाधान के लिए जो ग्रुप बनाए थे, उन्हें नए सिरे से चालू कराया जाए। इससे समस्याओं के निराकरण के लिए भटकना न पड़े।
झूठी शिकायत पर हटाए जाने के आरोप लगाए
युवाओं ने कहा कि आईएएस रिंकू सिंह राही आम जनता के हित में काम कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली से हर वर्ग प्रभावित था, पर वहां के कुछ चर्चित लोगों को यह रास नहीं आया और झूठी शिकायत व आरोप लगाकर उन्हें हटवा दिया।
आईएएस रिंकू सिंह राही की कार्यशैली से आम जनता प्रभावित
जालौन में ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद से आरोपों में घिरे उरई न्यायिक मजिस्ट्रट का जन संघर्ष मोर्चा ने पक्ष लिया है। जिला संयोजक गिरेन्द्र सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिले में तैनात आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की कार्यशैली की सराहना की है। कहा कि जब से वह जिले में आए हैं उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आम लोग प्रभावित है। जिला संयोजक ने बताया कि आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण का तरीका बदला है। उनके ऊपर नये झूठे आरोप लगाकर शिकायत कर उन्हें मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है इसकी हम कडे शब्दों में निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि उनके द्वारा कहे जीरो टांलेंस की नीति को अमल पर रहने के लिए ऐसे अधिकारियों को स्वतंत्र रखने के लिए पहल की जाए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।