छात्रों का उद्देश्य पवित्र, लेफ्ट-राइट ने खेल कर दिया; जंतर-मंतर आंदोलन पर क्या बोल गए बृजभूषण
Brijbhushan Sharan Singh speaks on student protest: भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि बच्चे देश के हैं। सरकार के भी हैं। सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए। कहीं कोई चूक हुई है तो उस पर खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और लेफ्ट-राइट का कोई रोल नहीं बनता है।
Brijbhushan Sharan Singh on student movement : NEET पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोज जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों-युवाओं का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से इस आंदोलन पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह की भी इस बारे में प्रतिक्रिया सामने आई है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि छात्रों ने तो एक पवित्र उद्देश्य से आंदोलन किया लेकिन लेफ्ट-राइट ने आकर खेल कर दिया। उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया। उन्होंने सरकार को भी नसीहत देते हुए कहा छात्रों से बात की जानी चाहिए। यदि कहीं चूक हुई है तो खेद प्रकट करना चाहिए।
बृजभूषण का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा- ‘दिल्ली में मेरा आवास जंतर-मंतर के पास ही है। सुबह से शाम तक मैंने छात्रों के आंदोलन को देखा। छात्रों द्वारा तो एक पवित्र उद्देश्य से यह आंदोलन किया गया लेकिन जैसे हर आंदोलन के साथ होता है वैसे इन छात्रों के आंदोलन के साथ हुआ। ये दायें-बाएं, लेफ्ट-राइट ने पहुंचकर इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। एक बार फिर छात्र ठगा गया। मैं तो छात्रों से यही अपील करना चाहूंगा कि आपके साथ लेफ्ट-राइट ने फिर खेल कर दिया। आपके आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया। आप पवित्र मन से विचार करें। जो भी आपकी समस्या है उस पर सरकार से बात करें। उस बात करने में ये लेफ्ट-राइट नहीं होने चाहिए।’
पूर्व सांसद ने कहा कि छात्रों का आंदोलन अच्छा था, पवित्र उद्देश्य के लिए था। मैं उस बात का समर्थन करता हूं लेकिन जब से लेफ्ट-राइट कूद पड़े, वामपंथी कूद पड़े और तमाम लोग कूद पड़े तो ये आंदोलन भटक गया। ऐसे में मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि लेफ्ट-राइट से पिंड छुड़ाएं नहीं तो उनका आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा।’
सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए
बृजभूषण शरण सिंह ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बच्चे सबके हैं। सरकार के भी हैं। सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए। यदि कहीं कोई चूक हुई है तो उस पर खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और लेफ्ट-राइट का कोई रोल नहीं बनता है। इन्होंने बच्चों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया क्योंकि इनके बुलाने पर तो भीड़ आने वाली नहीं है। इस आंदोलन में पूरे देश से बच्चे आए थे। स्वत: आए थे लेकिन आए तो मंच पर कौन लोग थे। यह आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक गया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें