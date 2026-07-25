प्रयागराज में CJP के समर्थन पर सड़क पर उतरे छात्र; अखिलेश बोले- हम भी साथ

प्रयागराज में नीट पेपर लीक मामले को लेकर CJP के समर्थन में छात्रों ने भारी बारिश के बीच प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि वह इलाहाबाद के छात्रों के साथ हैं और उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे

दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रयागराज में शनिवार को बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। सुबह से हो रही तेज बारिश के बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रयागराज में हो रहे प्रदर्शन का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, “इलाहाबाद छात्र आंदोलनों की राजधानी है। वहां जिस तरह भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश उभरा है, वह कल का इतिहास रचेगा। हम इलाहाबाद के छात्रों के साथ हैं, हमारी भी पुरजोर आवाज़।”

प्रयागराज में सड़कों पर उतरे छात्र प्रयागराज में छात्रों का कहना था कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया और सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र शहर की सड़कों पर जुटे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हल्की नोकझोंक की भी सूचना मिली। कुछ स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, जिससे तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि, स्थिति बाद में सामान्य हो गई।