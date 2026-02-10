शिक्षक की मौत पर छात्रों का अनोखा विरोध, आंसर शीट पर लिखा- Justice for Abhay Sir
गोरखपुर में तैनात कंप्यूटर शिक्षक की बस्ती में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। उधर, नाराज छात्रों ने हंगामा किया और परीक्षा की कॉपी पर जस्टिस फॉर अभय सर लिखकर विरोध जताया।
यूपी के गोरखपुर केपीपीगंज स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय जंगल अगही में तैनात कंप्यूटर शिक्षक अभय प्रताप सिंह की बस्ती में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। शिक्षक, कर्मचारी और छात्र गहरे सदमे में हैं। उधर, नाराज छात्रों ने हंगामा किया और परीक्षा की कॉपी पर जस्टिस फॉर अभय सर लिखकर विरोध जताया।
मिली जानकारी के अनुसार अभय प्रताप सिंह बस्ती शहर के रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। शनिवार की सुबह वह मोटरसाइकिल से विद्यालय ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। इसी दौरान बस्ती शहर में ही पीछे से आ रहे एक अज्ञात फोर व्हीलर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय बस्ती ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान रविवार की रात उनकी मौत हो गई।
अभय प्रताप सिंह शादी की सालगिरह के अवसर पर एक दिन की छुट्टी लेकर घर गए थे और शनिवार को लौटते समय ही हादसे का शिकार हो गए। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अभय प्रताप सिंह की नियुक्ति मई 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय जंगल अगही में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर हुई थी। उनकी पत्नी बस्ती के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं। उनके दो बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा लगभग 14 वर्ष का है। उधर, मृतक शिक्षक की पत्नी ने प्रिसिंपल पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और कहा कि उनके पति को छुट्टी के बावजूद बुलाया गया।
खराब भोजन को लेकर भी छात्रों ने किया हंगामा
इसके अलावा खराब भोजन को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली। खराब गुणवत्ता के भोजन से आक्रोशित छात्र धरने पर बैठ गए और विरोध स्वरूप नाश्ता नहीं किया। छात्रों ने हॉस्टल से बाहर निकलने से भी इनकार कर दिया, जिससे परीक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई।
