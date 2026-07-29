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यूपी की इस यूनिवर्सिटी के छात्रों को 19 साल बाद बड़ी राहत, रेल किराए में मिलेगी 50% छूट

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के सीएसए यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं को 19 साल बाद रेलवे के किराए में 50 प्रतिशत छूट की सुविधा मिल गई है। छात्र-छात्राएं इससे बहुत खुश हैं। इस सुविधा के लिए कुलपति ने पहल की थी। कुलपति का कहना है कि जब वह छात्र थे तो यह सुविधा मिलती थी लेकिन जब कुलपति बनकर आया तो यह सुविधा बंद थी।

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सीएसए के छात्रों को रेल किराए में मिलेगी 50% छूट

अभिषेक सिंह, कानपुर

उत्तर प्रदेश के कानपुर की चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी (सीएसए) के छात्र-छात्राओं को भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। छात्रों को रेल किराया में अब 50 फीसदी छूट मिलेगी। स्टूडेंट्स को यह लाभ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता की पहल से मिलने जा रहा है। हालांकि 19 साल पहले तक विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को रेल किराया में छूट मिलती थी। कुलपति की पहल से अब एक बार फिर विश्वविद्याालय के हजारों छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।

सीएसए विवि के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया कि प्रयागराज मंडल की ओर से यह सुविधा लागू कर दी गई है। अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि यह सुविधा पहले भी छात्रों को मिलती थी, लेकिन करीब 19 साल पहले विभिन्न कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। अब नए सिरे से इसे फिर लागू किया गया है। नई व्यवस्था के तहत छात्र-छात्राएं साल में दोनों सेमेस्टर के खत्म होने के बाद अपने घर (गृह जनपद) आने-जाने के लिए ट्रेन टिकट में आधा किराया ही चुकाएंगे। इसके साथ ही, शैक्षिक भ्रमण, शोध कार्य या विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य कार्यक्रमों में यात्रा के दौरान भी यह छूट लागू रहेगी। कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि वह विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। छात्र जीवन के दौरान रेलवे की ओर से टिकट में 50 फीसदी छूट मिलती थी। जब कुलपति बनकर आया तो इस सुविधा की जानकारी ली। यह बंद मिली तो इसे लागू कराया।

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खासतौर पर इन्हें मिलेगा फायदा

रेलवे के किराए में 50 प्रतिशत छूट मिलने का लाभ खासतौर पर देश के दूसरे प्रदेशों से आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगा। सीएसए में जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों से छात्र पढ़ाई करने आते हैं। लंबी दूरी होने के कारण उनका किराया भी अच्छा-खासा लगता है। अब आधे किराए में यात्रा हो जाएगी। इससे छात्र-छात्राओं के खर्च में कटौती होगी और वे आसानी से आ-जा सकेंगे। इससे उनके परिवारों को भी काफी राहत मिलेगी।

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लंबे समय से छात्र कर रहे थे मांग

छात्र लंबे समय से रेलवे किराए में छूट की सुविधा दोबारा लागू करने की मांग कर रहे थे। 19 साल बाद सीएसए में यह व्यवस्था बहाल होने से छात्रों ने बड़ी राहत महसूस की है। छात्रों का कहना है कि हर साल घर आने-जाने, शैक्षणिक भ्रमण और अध्ययन यात्राओं पर उनका अच्छा खासा खर्च होता है। अब रेलवे के किराए में 50 प्रतिशत छूट मिलने से छात्रों की काफी बचत होगी और उनके लिए घर, शैक्षणिक भ्रमण या अध्ययन यात्राओं पर जाना आसान हो जाएगा। उन्हें आर्थिक चिंता कम करनी होगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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