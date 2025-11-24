Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsStudents in grades 1 and 2 will be tested first to determine whether they are proficient
निपुण बने या नहीं, पहले जांचे जाएंगे कक्षा 1 और 2 के बच्चे; इस दिन से शुरू होगा मूल्यांकन

संक्षेप:

परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के बच्चों की सीखने की क्षमता अब नई कसौटी पर परखी जाएगी। चार दिसंबर से जिले में निपुण मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें बच्चों के भाषा और गणित ज्ञान का डिजिटल माध्यम से आकलन किया जाएगा। 

Mon, 24 Nov 2025 08:48 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के बच्चों की अब तक की पढ़ाई का मूल्यांकन चार दिसंबर से शुरू होगा। निपुण मूल्यांकन के तहत इन बच्चों का अंक और भाषा ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। बेसिक स्कूलों में दिसंबर में बच्चों का निपुण एसेसमेंट कराया जाता रहा है। इस बार इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

पहले चरण में शुरुआती कक्षाओं में बच्चों न ज्ञान का मूल्यांकन होगा। चार दिसंबर से जिले के लगभग 700 स्कूलों में डीएलएड प्रशिक्षु बच्चों का मूल्यांकन शुरू करेंगे। इससे पहले 28 नवंबर से बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा भी कराई जाएगी। शिक्षक आश्वस्त हैं कि परीक्षा के तत्काल बाद निपुण एसेसमेंट के कारण इस सत्र में ज्यादा बच्चे निपुण घोषित हो सकेंगे। खास यह भी है कि डीएलएड प्रशिक्षु मूल्यांकन निपुण एप के जरिए करेंगे, इससे परिणाम की पारदर्शिता भी प्रभावित नहीं होगी।

बेसिक शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन करने वाले विद्यालयों की सूची जारी करते हुए कहा है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं की तैनाती इस तरह की जाए कि दिसंबर में सभी विद्यालयों का मूल्यांकन हो जाए। जिस दिन विद्यालय में आकलन होगा उस दिन शत-प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए। दो डीएलएड प्रशिक्षु संयुक्त रूप से हर दिन दो परिषदीय, कंपोजिट विद्यालयों का मूल्यांकन करेंगे। हर प्रशिक्षु एक विद्यालय के 24 छात्र-छात्राओं का आकलन करेगा।

निपुण वही जिसके 75% जवाब सही

भाषा व गणित में निर्धारित प्रश्नों में 75 फीसदी सही उत्तर देने पर विद्यार्थी निपुण माना जाएगा।विद्यालय में 80 फीसदी से ज्यादा छात्रों के निपुण होने पर उसे निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। 80 फीसदी विद्यालयों के निपुण होने पर निपुण ब्लॉक घोषित होगा। आकलन के बाद निपुण सम्मान दिवस का आयोजन कर शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा।

फर्जी सहायक अध्यापिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उधर, फिरोजाबाद के एका ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल सुनारी की सहायक अध्यापिका सरिता कुमारी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी प्राप्त करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने उनका टीईटी 2013 का प्रमाण पत्र कूटरचित (जाली) पाए जाने के बाद उनकी सेवाएं पहले ही समाप्त कर दी थी, अब बीईओ ने एका थाने में फर्जी सहायक अध्यापिका के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

