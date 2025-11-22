स्कूल में घिनौनी हरकत, दूसरे समुदाय के छात्रों ने छात्राओं की बोतल में भर दी पेशाब

संक्षेप: बदायूं के एक विद्यालय से एक शर्मनाक मामला सामने आया है।आरोप है कि स्कूल के कुछ छात्रों ने कक्षा सात की तीन छात्राओं की पानी की बोतलों में पेशाब भर दिया, जिसका खुलासा तब हुआ जब छात्राओं ने पानी पीने के लिए बोतल खोली।

यूपी के बदायूं जिले के उसहैत इलाके स्थित चमेली देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। आरोप है कि कक्षा सात और आठ के दूसरे समुदाय के कुछ छात्रों ने कक्षा सात की तीन छात्राओं की पानी की बोतलों में पेशाब भर दिया। अभिभावकों का कहना है कि जब छात्राओं ने बोतल खोलकर पानी पीने की कोशिश की तो उन्हें बदबू से पता चला, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

अभिभावकों का आरोप है कि यही छात्र स्कूल के शौचालय की दीवारों पर भी अभद्र टिप्पणियां लिखते रहते हैं। परिजनों ने घटना की शिकायत स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक से की, लेकिन उनके अनुसार प्रबंधन ने गंभीरता से कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। मामले के बढ़ने पर करणी सेना के नगर अध्यक्ष और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, स्कूल के प्रधानाध्यापक ने आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि कक्षाओं में छात्रों के बीच बैग गिरने को लेकर कहासुनी हुई थी और उसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।

स्कूल के बच्चों को सख्त सज़ा देने के आरोप में अध्यापिका निलंबित उधर, खीरी के जिला बेसिक शिक्षाधिकारी प्रवीण तिवारी ने एक स्कूल के बच्चों को पीटने और सख्त सजा देने के आरोप में एक अध्यापिका को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि अध्यापिका सुनीता सैनी को 12 नवंबर को निलंबित किया गया जब उन्हें एक छात्रा के होठों पर ‘सेलो टेप’ चिपकाकर सजा देने का दोषी पाया गया।