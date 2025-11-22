Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsStudents from other communities filled the girls water bottles with urine in School
स्कूल में घिनौनी हरकत, दूसरे समुदाय के छात्रों ने छात्राओं की बोतल में भर दी पेशाब

स्कूल में घिनौनी हरकत, दूसरे समुदाय के छात्रों ने छात्राओं की बोतल में भर दी पेशाब

संक्षेप:

बदायूं के एक विद्यालय से एक शर्मनाक मामला सामने आया है।आरोप है कि स्कूल के कुछ छात्रों ने कक्षा सात की तीन छात्राओं की पानी की बोतलों में पेशाब भर दिया, जिसका खुलासा तब हुआ जब छात्राओं ने पानी पीने के लिए बोतल खोली।

Sat, 22 Nov 2025 08:25 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
share Share
Follow Us on

यूपी के बदायूं जिले के उसहैत इलाके स्थित चमेली देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। आरोप है कि कक्षा सात और आठ के दूसरे समुदाय के कुछ छात्रों ने कक्षा सात की तीन छात्राओं की पानी की बोतलों में पेशाब भर दिया। अभिभावकों का कहना है कि जब छात्राओं ने बोतल खोलकर पानी पीने की कोशिश की तो उन्हें बदबू से पता चला, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अभिभावकों का आरोप है कि यही छात्र स्कूल के शौचालय की दीवारों पर भी अभद्र टिप्पणियां लिखते रहते हैं। परिजनों ने घटना की शिकायत स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक से की, लेकिन उनके अनुसार प्रबंधन ने गंभीरता से कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। मामले के बढ़ने पर करणी सेना के नगर अध्यक्ष और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, स्कूल के प्रधानाध्यापक ने आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि कक्षाओं में छात्रों के बीच बैग गिरने को लेकर कहासुनी हुई थी और उसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:पत्नी की हत्या कर छत पर चढ़ा पति, 6 घंटे तक लहराता रहा तमंचा

स्कूल के बच्चों को सख्त सज़ा देने के आरोप में अध्यापिका निलंबित

उधर, खीरी के जिला बेसिक शिक्षाधिकारी प्रवीण तिवारी ने एक स्कूल के बच्चों को पीटने और सख्त सजा देने के आरोप में एक अध्यापिका को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि अध्यापिका सुनीता सैनी को 12 नवंबर को निलंबित किया गया जब उन्हें एक छात्रा के होठों पर ‘सेलो टेप’ चिपकाकर सजा देने का दोषी पाया गया।

बीएसए ने कहा कि खुद दोषी होने के बावजूद अध्यापिका ने वरिष्ठ अध्यापिकाओं के खिलाफ झूठी शिकायतें भेजकर विभाग को गुमराह करने की कोशिश की। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, उन्होंने पलिया खंड शिक्षाधिकारी रमन सिंह और जिला समन्वयक रेनू श्रीवास्तव से पूरी जांच करवाई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Badaun News Badaun Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |