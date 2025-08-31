VIDEO: सोशल मीडिया का खतरनाक जुनून, रील बनाते वक्त यमुना में गिरे छात्र, मुश्किल से बची जान

बागपत जिले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां यमुना के उफान की रील बनाने के चक्कर में कुछ छात्र ढांग गिरने से यमुना में जा गिरे। वहीं, दूसरे युवकों ने बिना कोई देरी करे अपनी जान की परवाह किए बगैर यमुना में छलांग लगा दी।

रील बनाने के चक्कर में अक्सर युवा जान जोखिम में डाल लेते हैं। ऐसा ही कुछ बागपत से सामने आया है। जहां छपरौली के शबगा गांव में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां यमुना के उफान की रील बनाने के चक्कर में कुछ छात्र ढांग गिरने से नदी में जा गिरे। कुछ युवकों ने बिना कोई देरी करे अपनी जान की परवाह किए बगैर यमुना में छलांग लगा दी और इन छात्रों को जान बचा ली।

दरअसल, इन दिनों यमुना पूरे उफान पर चल रही है। यमुना किनारे बसे गांवों के लोग रोजाना यमुना को देखने, रील बनाने पहुंच जाते हैं जो काफी खतरनाक भी है। कुछ ऐसा ही हुआ छपरौली के शबगा गांव में हुआ, जहां करीब आधा दर्जन छात्र लापरवाही से यमुना किनारे खड़े होकर रील बना रहे थे, तभी पानी के बहाव से उस जगह जमीन का कटान हो गया, जहां वह खड़े थे। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा यमुना की धार में गिर पड़ा।

इससे यहां खड़े दो-तीन छात्र भी यमुना में जा गिरे। चीख-पुकार मची, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना तीन साथी छात्रों ने अपने साथियों को बचाने के लिए यमुना की तेज धार में छलांग लगा दी। किसी तरह इन्होंने अपने साथी व खुद को यमुना से बाहर तो निकाल लिया, लेकिन इनमे से कुछ छात्र चोटिल हो गए। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और छात्रों को लेकर घर पहुंचे। अभी भी एक छात्र इस घटना के बाद से घायल और सहमा हुआ है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जो क्षेत्र में चर्चा का भी विषय बना हुआ हैं।

प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा-यमुना का जलस्तर उधर, प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बृहस्पतिवार को बढ़कर खतरे के निशान 84.73 मीटर के करीब पहुंच गया, जिससे नदियों के किनारे बसे लोगों में चिंता फिर से बढ़ गई है। अगस्त माह में दूसरी बार बाढ़ का पानी रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच रहा है।