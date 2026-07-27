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जौहर यूनिवर्सिटी को अंतरिम राहत पर छात्रों ने मनाया जश्न, जिंदाबाद के लगाए नारे

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, रामपुर
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मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को प्रशासनिक और कानूनी मोर्चे पर फिलहाल बड़ी राहत मिली है। इससे जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र-छात्राओं में जश्न सा माहौल है। धरना दे रहे छात्र-छात्राओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि आगे धरना जारी रखना है या खत्म इस पर वे कल निर्णय लेंगे।

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जौहर यूनिवर्सिटी को अंतरिम राहत पर छात्रों ने मनाया जश्न, जिंदाबाद के लगाए नारे (PTI Photo)

उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक से जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र-छात्राओं में जश्न सा माहौल है। धरना दे रहे छात्र-छात्राओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि, धरना खत्म करना है या नहीं, इस पर फैसला मंगलवार को लिया जाएगा। बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र-छात्राओं का धरना-प्रदर्शन कर चल रहा था। सोमवार को जब कमिश्नर कोर्ट से ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश आया तो छात्र-छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया।

यूं मिली है जौहर यूनिवर्सिटी को राहत

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को प्रशासनिक और कानूनी मोर्चे पर फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मंडलायुक्त कोर्ट ने यूनिवर्सिटी कैंपस के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस रुख के बाद आरडीए उपाध्यक्ष का ध्वस्तीकरण आदेश फिलहाल निष्प्रभावी हो गया है, जिससे विवि परिसर में फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर विराम लग गया है।

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आरडीए ने जारी किया था नोटिस

रामपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय अवर अभियंता ने 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया था। नोटिस में आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के मानचित्र समेत आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। प्रबंधन की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद आरडीए ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया। इस संबंध में 15 जुलाई को सुनवाई हुई, जिसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 38 भवनों को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया था। आरडीए उपाध्यक्ष के आदेश को चुनौती देते हुए जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने आरडीए अध्यक्ष एवं अपीलीय प्राधिकारी (मंडलायुक्त) के समक्ष अपील दायर की। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद मंडलायुक्त कोर्ट ने ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही मामले की अंतिम सुनवाई तक आरडीए की कार्रवाई पर विराम लग गया है।

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जौहर विवि पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय

सोमवार की देर शाम कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे और छात्र-छात्राओं के बीच धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जौहर यूनिवर्सिटी और छात्र-छात्राओं के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इस दौरान कांग्रेसियों ने मिठाई बांटी। कांग्र्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हम पहले दिन से ही यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं। 15 जुलाई को ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था और 17 जुलाई को हमने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस की थी। इस मामले को लेकर हमने गर्वनर को भी ज्ञापन दिया था। छात्र-छात्राओं की एकजुटता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को लगा कि दिल्ली के आंदोलन की आंच रामपुर में न आ जाए, इसीलिए सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा है, कमिश्नर को स्टे करना पड़ा है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर ने छात्र-छात्राओं को लड्डू बांटे, जिलाध्यक्ष निक्कू पंडित के साथ कांग्रेस नेतागण जौहर विवि प्रबंधन से भी मिले।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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