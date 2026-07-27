जौहर यूनिवर्सिटी को अंतरिम राहत पर छात्रों ने मनाया जश्न, जिंदाबाद के लगाए नारे

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को प्रशासनिक और कानूनी मोर्चे पर फिलहाल बड़ी राहत मिली है। इससे जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र-छात्राओं में जश्न सा माहौल है। धरना दे रहे छात्र-छात्राओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि आगे धरना जारी रखना है या खत्म इस पर वे कल निर्णय लेंगे।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक से जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र-छात्राओं में जश्न सा माहौल है। धरना दे रहे छात्र-छात्राओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि, धरना खत्म करना है या नहीं, इस पर फैसला मंगलवार को लिया जाएगा। बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र-छात्राओं का धरना-प्रदर्शन कर चल रहा था। सोमवार को जब कमिश्नर कोर्ट से ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश आया तो छात्र-छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया।

यूं मिली है जौहर यूनिवर्सिटी को राहत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को प्रशासनिक और कानूनी मोर्चे पर फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मंडलायुक्त कोर्ट ने यूनिवर्सिटी कैंपस के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस रुख के बाद आरडीए उपाध्यक्ष का ध्वस्तीकरण आदेश फिलहाल निष्प्रभावी हो गया है, जिससे विवि परिसर में फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर विराम लग गया है।

आरडीए ने जारी किया था नोटिस रामपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय अवर अभियंता ने 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया था। नोटिस में आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के मानचित्र समेत आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। प्रबंधन की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद आरडीए ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया। इस संबंध में 15 जुलाई को सुनवाई हुई, जिसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 38 भवनों को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया था। आरडीए उपाध्यक्ष के आदेश को चुनौती देते हुए जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने आरडीए अध्यक्ष एवं अपीलीय प्राधिकारी (मंडलायुक्त) के समक्ष अपील दायर की। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद मंडलायुक्त कोर्ट ने ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही मामले की अंतिम सुनवाई तक आरडीए की कार्रवाई पर विराम लग गया है।