कानपुर के KIT में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, तोड़फोड़ के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में लगाई आग

संक्षेप: कानपुर स्थित केआईटीमें सोमवार को छात्रों का प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा करने के साथ तोड़फोड़ की। देर शाम नए कांफ्रेंस रूम में भी आग लगा दी। वहीं, आक्रोशित छात्रों की कॉलेज के निदेशक से भी धक्कामुक्की हुई।

यूपी के कानपुर स्थित केआईटी (कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) में सोमवार को छात्रों का प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा करने के साथ तोड़फोड़ की। देर शाम नए कांफ्रेंस रूम में भी आग लगा दी। हालांकि कॉलेज प्रशासन के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं, आक्रोशित छात्रों की कॉलेज के निदेशक से भी धक्कामुक्की हुई। एकेटीयू से आई टीम ने भी कॉलेज में अभद्रता का आरोप लगाया। ऑटोनामस का धोखा देकर अधिक फीस में दाखिला लेकर भविष्य बर्बाद होने के खतरे से आक्रोशित छात्रों ने दिनभर हंगामा किया।

केआईटी में ऑटोनामस को लेकर छात्र-छात्राएं पिछले एक सप्ताह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भी छात्रों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। छात्रों का आरोप है कि पिछले सत्र 2024-25 में कॉलेज प्रशासन ने ऑटोनामस बताकर दाखिला लिया था। इससे सामान्य कॉलेज की अपेक्षा अधिक फीस ली गई और कॉलेज ने 70 के बजाए 30 अंकों की परीक्षा कराई। जबकि विवि 70 अंक की परीक्षा कराता है। ऑटोनामस के कारण इस सत्र के छात्रों का विवि में इनरोलमेंट भी नहीं हुआ है। इसमें बीटेक के अलावा बीसीए और एमसीए के छात्र सम्मिलित हैं। वहीं, इस साल दाखिला लेने वाले छात्र भी परेशान हैं। उन्होंने ऑटोनामस कॉलेज के अनुसार विषयों का चयन किया और पढ़ाई की। अब उन्हें विवि के विषयों के अनुसार परीक्षा देने का दबाव बनाया जा रहा है।

छात्रों के हंगामे व तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही एसडीएम नर्वल विवेक मिश्रा, एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय समेत भारी पुलिस फोर्स पहुंचा और सभी को शांत कराया। एकेटीयू के प्रति कुलपति प्रो. राजीव कुमार, डीएसडब्ल्यू प्रो. ओपी सिंह व डिप्टी रजिस्ट्रार आयुष श्रीवास्तव भी पहुंचे। विवि की टीम छात्रों के हंगामे की सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से मिलने के बाद पहुंची। मामला बढ़ता देख एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार भी पहुंचे। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने कॉलेज प्रशासन व विवि की टीम के साथ छात्रों की बातचीत कराई। छात्रों का कहना था कि कॉलेज की गड़बड़ी से कुछ छात्रों के दो तो कुछ के तीन साल बर्बाद हो रहे हैं। वहीं, अतिरिक्त शुल्क ने पहले ही आर्थिक तकलीफ पहुंचाई है। विवि से आए सदस्यों ने आश्वासन दिया कि छात्रों का नुकसान नहीं होगा।

हॉस्टल में बंद रहीं छात्राएं तो गेट पर छात्रों ने किया हंगामा केआईटी में ऑटोनामस को लेकर चल रहे बवाल के दौरान कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टल में रह रही छात्राओं को वहीं बंद कर दिया। काफी देर प्रयास के बाद छात्राएं हॉस्टल से निकल सकीं। वहीं, कॉलेज के मुख्य गेट पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने भी जमकर नारेबाजी की।