गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की आत्महत्या और कम नंबर मिलने पर भड़के छात्र, प्रदर्शन
डीडीयू के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के बीटेक थर्ड इयर के एक छात्र ने गुरुवार को खुदकुशी कर ली थी। उसका शव रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित प्राइवेट हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला था। अलीगढ़ के रहने वाले इस छात्र को कई विषयों में शून्य नम्बर मिले थे।
UP News : दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के बीटेक तृतीय वर्ष के एक छात्र ने गुरुवार को खुदकुशी कर ली थी। उसका शव रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित प्राइवेट हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला था। अलीगढ़ के रहने वाले इस छात्र को कई विषयों में शून्य नम्बर मिले थे। उसके सुसाइड के पीछे इसे भी एक वजह माना जा रहा है। हालांकि इस पर अभी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि डीडीयू के बीटेक छात्र घनेंद्र चौधरी के परीक्षा परिणाम में भी कई विसंगतियां सामने आई थीं। इधर, शनिवार को डीडी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों ने डीडीयू में इंजीनियरिंग विभाग में आत्महत्या प्रकरण और कम अंक दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है।
सुबह 11 बजे से जारी प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्रों ने परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं और कई विद्यार्थियों को अपेक्षा से कम अंक दिए जाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिससे बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हुए हैं। छात्रों ने पिछले दिनों एक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना को भी गंभीर बताते हुए प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच, कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी कर विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की अपील की। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों की शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
छात्रों का आरोप-परीक्षा परिणामों में कई प्रकार की अनियमितताएं
बता दें कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही छात्रों में भारी असंतोष और आक्रोश देखने को मिला था। परिणाम आने के बाद लगातार गंभीर शिकायतें सामने आईं, जिन्हें लेकर छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बीटेक छात्र घनेंद्र चौधरी की खुदकुशी और सुसाइड नोट में “अच्छा छात्र न बन पाने” की बात सामने आने के बाद छात्रों का असंतोष और गहरा गया है।
छात्रों का आरोप है कि परीक्षा परिणामों में कई प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं। कई छात्रों को परीक्षा देने के बावजूद ‘अनुपस्थित’ दिखाया गया, जबकि कुछ को ‘अपूर्ण’ या ‘शून्य’ अंक दे दिए गए। इन त्रुटियों के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को अनुपूरक (बैक) लग गई। छात्रों का कहना है कि जिन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें भी 1, 2 या 3 अंक देकर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कई विद्यार्थियों पर 5 से 6 तक बैक लगने से वे मानसिक तनाव में आ गए हैं। छात्र लगातार परिणामों की पुनः जांच कराने और त्रुटियां ठीक करने की मांग कर रहे हैं।
छात्र घनेंद्र के परिणाम में भी कई विसंगतियां थीं। प्रथम सेमेस्टर में उन्हें 10 बैक लगी थीं, जिनमें एक प्रैक्टिकल और दो थ्योरी विषयों को छोड़कर बाकी सभी में शून्य अंक दर्ज थे। दूसरे सेमेस्टर में सात बैक आईं, जहां चारों प्रैक्टिकल में वह फेल रहे। इनमें दो विषयों में शून्य अंक मिले, जबकि अन्य दो में 21 और 18 अंक दर्ज किए गए। हालांकि तीसरे सेमेस्टर में मुख्य विषयों और प्रैक्टिकल में अच्छे अंक थे, लेकिन माइनर इलेक्टिव और माइनर को-करीकुलर में शून्य अंक थे। चौथे में भी मुख्य विषयों में ठीक अंक होने के बावजूद इन्हीं दोनों विषयों में शून्य अंक के साथ चार बैक लगीं। पांचवें सेमेस्टर में केवल एचएसएम-301 विषय में बैक आई थी। बताया जा रहा है कि इस विषय में कक्षा के अधिकांश छात्र फेल हुए थे, जिसके बाद कुछ छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए आवेदन भी किया था।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें