बीएचयू में सुबह-सुबह आंदोलित हुए छात्र, कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठे; जानें मामला

वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) में कुछ छात्र गुरुवार की सुबह-सुबह आंदोलित हो गए हैं। बीएचयू की दो वर्षीय बीपीएड डिग्री की मान्यता के मामले को लेकर वे कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं। शारीरिक शिक्षा विभाग इन छात्रों का कहना है कि नवोदय विद्यालय की टीजीटी ( शारीरिक शिक्षक) पद की वेकैंसी में बीपीएड डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है। जबकि पहले यह डिग्री एक वर्ष की होती थी और देश में नवोदय, एकलव्य और केंद्रीय विद्यालय सहित तमाम शिक्षण संस्थानों में यहां के छात्रों की डिग्री को मान्यता दी जाती थी। छात्रों ने बीएचयू प्रशासन पर दगाबाजी का भी आरोप लगाया। सुबह-सुबह, छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर बीएचयू प्रशासन में हड़कंप की स्थिति रही। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी और आचार्य छात्रों को मनाने की कोशिशों में लगे हैं।

पीएचडी प्रवेश की जांच फैकल्टी स्तर पर होगी उधर, पीएचडी प्रवेश में मनमानी और चहेतों के चयन के आरोपों पर बीएचयू प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। इस सत्र में होने वाले हर पीएचडी प्रवेश की जांच भी की जाएगी। इसके लिए हर संकाय स्तर पर कुलपति फैकल्टी ऑडिट कमेटी बनाएंगे। पांच सदस्यों वाली इस कमेटी में दूसरे संकाय के सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। इस निर्णय से पीएचडी प्रवेश में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

नए सत्र में प्रवेश के नियमों के मुताबिक विभाग, केंद्र और विभिन्न स्कूल के स्तर पर अभ्यर्थियों के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद एक और आंतरिक स्तर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। परीक्षा नियंता की सिफारिश पर कुलपति हर फैकल्टी के लिए पांच सदस्यों वाली एक ऑडिट कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी में दूसरी फैकल्टी के सदस्य भी शामिल होंगे, जिसमें कम से कम एक सदस्य संबंधित फैकल्टी को रिप्रेजेंट करेगा। विभागीय वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद यह कमेटी वेरिफिकेशन पोर्टल का ऑडिट करेगी। इस तरह से दोहरी जांच व्यवस्था के बाद चहेतों या रिश्तेदारों को नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से पीएचडी में प्रवेश देने के मामलों में कमी आएगी। पिछले वर्षों के पीएचडी प्रवेश में इस तरह के भी कई आरोपों का बीएचयू को सामना करना पड़ा था।