Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsstudents at bhu staged a sit in protest in front of vc s residence early in morning know more about situation
बीएचयू में सुबह-सुबह आंदोलित हुए छात्र, कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठे; जानें मामला

बीएचयू में सुबह-सुबह आंदोलित हुए छात्र, कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठे; जानें मामला

संक्षेप:

जबकि पहले यह डिग्री एक वर्ष की होती थी। देश में नवोदय, एकलव्य और केंद्रीय विद्यालय सहित तमाम शिक्षण संस्थानों में यहां के छात्रों की डिग्री को मान्यता दी जाती थी। छात्रों ने BHU प्रशासन पर दगाबाजी का भी आरोप लगाया। सुबह-सुबह, छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर BHU प्रशासन में हड़कंप की स्थिति रही।

Thu, 27 Nov 2025 10:48 AMAjay Singh संवाददाता, वाराणसी
share Share
Follow Us on

वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) में कुछ छात्र गुरुवार की सुबह-सुबह आंदोलित हो गए हैं। बीएचयू की दो वर्षीय बीपीएड डिग्री की मान्यता के मामले को लेकर वे कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं। शारीरिक शिक्षा विभाग इन छात्रों का कहना है कि नवोदय विद्यालय की टीजीटी ( शारीरिक शिक्षक) पद की वेकैंसी में बीपीएड डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है। जबकि पहले यह डिग्री एक वर्ष की होती थी और देश में नवोदय, एकलव्य और केंद्रीय विद्यालय सहित तमाम शिक्षण संस्थानों में यहां के छात्रों की डिग्री को मान्यता दी जाती थी। छात्रों ने बीएचयू प्रशासन पर दगाबाजी का भी आरोप लगाया। सुबह-सुबह, छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर बीएचयू प्रशासन में हड़कंप की स्थिति रही। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी और आचार्य छात्रों को मनाने की कोशिशों में लगे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएचडी प्रवेश की जांच फैकल्टी स्तर पर होगी

उधर, पीएचडी प्रवेश में मनमानी और चहेतों के चयन के आरोपों पर बीएचयू प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। इस सत्र में होने वाले हर पीएचडी प्रवेश की जांच भी की जाएगी। इसके लिए हर संकाय स्तर पर कुलपति फैकल्टी ऑडिट कमेटी बनाएंगे। पांच सदस्यों वाली इस कमेटी में दूसरे संकाय के सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। इस निर्णय से पीएचडी प्रवेश में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

नए सत्र में प्रवेश के नियमों के मुताबिक विभाग, केंद्र और विभिन्न स्कूल के स्तर पर अभ्यर्थियों के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद एक और आंतरिक स्तर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। परीक्षा नियंता की सिफारिश पर कुलपति हर फैकल्टी के लिए पांच सदस्यों वाली एक ऑडिट कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी में दूसरी फैकल्टी के सदस्य भी शामिल होंगे, जिसमें कम से कम एक सदस्य संबंधित फैकल्टी को रिप्रेजेंट करेगा। विभागीय वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद यह कमेटी वेरिफिकेशन पोर्टल का ऑडिट करेगी। इस तरह से दोहरी जांच व्यवस्था के बाद चहेतों या रिश्तेदारों को नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से पीएचडी में प्रवेश देने के मामलों में कमी आएगी। पिछले वर्षों के पीएचडी प्रवेश में इस तरह के भी कई आरोपों का बीएचयू को सामना करना पड़ा था।

नए साल में बीएचयू पीएचडी एडमिशन के लिए जेआरएफ और नेट मोड अपनाएगा। नेट के वर्गीकृत परिणाम और साक्षात्कार के अंकों के परसेंटाइल के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। नए सत्र में पीएचडी एडमिशन हर विभाग द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे। हालांकि बुलेटिन में हर फैकल्टी के लिए अलग सेक्शन रखा गया है। इसके अलावा उन कृषि विषयों में जहां यूजीसी-नेट परीक्षा नहीं कराता, आईसीएआर-एसआरएफ परीक्षा के अंकों के आधार पर नेट मोड के अंतर्गत सीटें भरी जाएंगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में SIR : 24 घंटे में 1.14 करोड़ फार्म हुए डिजिटल, CEO ने दिया ये आदेश
ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में रात का पारा लुढ़का; इस जिले में 22 साल का रिकॉर्ड टूटा
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News BHU Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |