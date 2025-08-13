स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटे 9वीं के छात्र की गश खाकर गिरते ही मौत, हार्ट अटैक की आशंका

बहराइच में स्वतंत्रता दिवस पर की तैयारियों पर आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में शामिल 9वीं का छात्र गश खाकर गिर पड़ा। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।छात्र प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पर रहा था। उधर, छात्र के घरवालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

यूपी के बहराइच से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां स्वतंत्रता दिवस पर की तैयारियों पर आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में शामिल 15 साल का छात्र गश खाकर गिर गया। चक्कर आया और उसकी मौत हो गई। छात्र प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पर रहा था। उधर, छात्र के घरवालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव लेकर घर चले गए। लोग हार्ट अटैक की आशंका जता रहे हैं।

ये मामला नानपार क्षेत्र के रुपईडीहा रोड स्थित सआदत इंटर कॉलेज का है। जहां स्वतंत्रता दिवस से पूर्व खेलकूद प्रतियोगिता में दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 100 मीटर की दौड़ में लगभग एक दर्जन बच्चे दौड़ रहे थे। दौड़ प्रतियोगिता में भग्गापुरवा का रहने वाला 9वीं का छात्र हिमांशु ने भी प्रतिभाग किया था। प्रतिभागी छात्रों ने बताया कि दौड़ में हिमांशु तृतीय आया था। दौड़ के तुरंत बाद वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन-फानन में शिक्षकों ने बच्चे को उठाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा ले गए। जहां पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। इसे लेकर सभी बेचैन हो गए।

उधर, सूचना मिलने पर बच्चे के परिजन भी मौके पर पहुंचे। छात्र के बड़े भाई शिवम ने बताया कि स्कूल के टीचर शव को अस्पताल में छोड़कर चले गए। शिवम का यह भी आरोप था कि विद्यालय प्रशासन ने इतनी गर्मी व धूप मे दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की। प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद मिश्रा ने बताया कि छात्र खड़ा था जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। परिजनों को सूचना देते हुए शिक्षकों के साथ सीएचसी भेजा गया था। परिजनों को मुताबिक छात्र किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं था। उसे कभी चक्कर और बेहोशी भी नहीं आई।