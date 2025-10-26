छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट; पूर्व सांसद एसटी हसन बोले- एहतियातन मांगा, सच्चाई कुछ और

Hindustan Hindi News
संक्षेप: मुरादाबाद में एक मदरसे में आठवीं की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले में राजनीति भी गरमा रही है। एसटी हसन मदरसे के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। सर्टिफिकेट को मांगना एहतियातन बताया है। यह भी कहा कि सच्चाई कुछ और है।

Sun, 26 Oct 2025 11:27 PMYogesh Yadav मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता।
मुरादाबाद के मदरसा जामिया एहसानुल बनात में आठवीं कक्षा की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगे जाने के विवाद पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। इस मामले में पूर्व सपा सांसद डॉ. एसटी हसन मदरॅसे के पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि यह झगड़ा मूल रूप से मियां-बीवी के बीच का है। पत्नी ने खुद अपने पति पर बेटी से अवैध संबंधों का आरोप लगाया है। ऐसे में अगर लड़की सात-आठ महीने तक मदरसे में रहती और उस दौरान कोई अप्रिय स्थिति (जैसे गर्भधारण) सामने आती तो मदरसे की बदनामी होती। इसी वजह से मदरसा प्रबंधन ने एहतियातन मेडिकल जांच की बात की थी।

पूर्व सांसद के अनुसार मदरसे की नीयत छात्रा की बेइज्जती करने की नहीं थी बल्कि संस्था को किसी विवाद से बचाने की थी। इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है जबकि मामला असल में पारिवारिक है। इस मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया जाना उचित नहीं है। पाकबड़ा क्षेत्र स्थित मदरसे में चंडीगढ़ की छात्रा से वर्जनिटी सर्टिफिकेट मांगने के बाद मामला गर्मा गया था। इस प्रकरण पर पूर्व सांसद ने यह बयान दिया है।

रविवार को नहीं हुई जांच, कल फिर पहुंचेगी टीम

मुरादाबाद। रविवार को मदरसा जामिया एहसानुल बनात कोई जांच नहीं हुई। शनिवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर डा. राम मोहन मीणा समेत तीन अधिकारियों की टीम ने मदरसे में पहुंच कर रिकार्ड खंगाले थे।

जांच कमेटी ने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। एसडीएम सदर ने कहा कि अभी अभिलेखों को देखने के साथ सभी प्वाइंट पर जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सोमवार को टीम फिर से अभिलेख खंगालेगी। मदरसे में प्रथम दृष्टया अभी सिर्फ अभिलेख देखे गए हैं। छात्र संख्या, के अलावा मान्यता की स्थिति निमयों का पालन हो रहा है या नहीं इन सभी पर बारीकी से परीक्षण किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक समेत जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भी एसडीएम सदर के साथ यहां पहुंचे थे।

मदरसे में अभी तक की स्थिति पर अधिकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। एसडीएम सदर डा. राम मोहन मीणा ने बताया कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस पर बारीकी से सभी प्वाइंट पर बात की जा रही है। अभिलेख देखे जा रहे हैं। हकीकत क्या है यह अभी सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। संभवत: सोमवार को एक बार फिर से इस मामले में टीम अभिलेख व अन्य प्वाइंट पर जांच करेगी।

कई राज्यों के छात्र शिक्षा ग्रहण करते

पाकबड़ा के पास स्थित इस मदरसे में कई राज्यों के स्टूडेंट्स हैं। आर्थिक मदद के बारे में भी अभी अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हैं। दर असल पहले दिन अफसरों ने सिर्फ यह देखा है कि मान्यता की स्थिति क्या है कुछ अभिलेखों का भी मिलान किया है। चंडीगढ़ की छात्रा की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद कई बिंदुओं से जांच की जा रही है।