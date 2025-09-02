स्कूल से निकालने पर साइबर क्रिमिनल बन गया छात्र, बदले की आग में टीचर-प्रबंधन को परेशान करने लगा

गोरखपुर के एक स्कूल से अनुशासनहीनता के आरोप में निकाला गया एक छात्र साइबर क्रिमिनल ही बन गया। मां के मोबाइल में दूसरा यूजर खाता बनाकर वह स्कूल के टीचर और प्रबंधन को ही अश्लील और गंदे मैसेज भेजने लगा।

अनुशासनहीनता और अशोभनीय व्यवहार के चलते स्कूल से निकाले गए एक छात्र ने शिक्षकों और प्रबंधन से बदला लेने के लिए साइबर क्राइम की जाल में फंस गया। उसने 'कैलकुलेटर ऐप' के जरिए अपने शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को अश्लील संदेश भेजने शुरू किए। लगातार मिल रही शिकायतों पर स्कूल प्रबंधन ने साइबर सेल में गुहार लगाई। चार सप्ताह की बारीक जांच के बाद पुलिस ने इस हाईटेक साइबर क्राइम का पर्दाफाश किया।

छात्र ने एक ऐसे एडवांस ऐप का इस्तेमाल किया, जो देखने में एक साधारण कैलकुलेटर लगता है। लेकिन उसमें एक विशेष कोड डालने पर वहां अलग ही दुनिया का रास्ता खुल जाता है। इस 'कैलकुलेटर ऐप' के माध्यम से मोबाइल में एक ही समय पर दो अलग-अलग पहचान वाले यूजर इंटरफेस एक्टिव हो जाते हैं। छात्र इसी छिपी प्रोफाइल से शिक्षकों को अश्लील मैसेज भेजता था, जिससे कोई समझ नहीं पा रहा था कि मैसेज आखिर आ कहां से रहे हैं।

जब पुलिस ने छात्र को पकड़ा और उसका मोबाइल फोन खंगाला तो, उसमें कोई संदिग्ध ऐप भी नहीं मिला। उसके घर में दो ही मोबाइल फोन थे। एक मां और दूसरा पिता के पास। उसके मां- बाप की आईडी भी असली थी। लेकिन साइबर टीम ने जब उसकी मां का फोन गहराई से जांचा तो पता चला कि उसमें दो तरह की एप्लीकेशन एक्टिव थीं। सामान्य यूजर इंटरफेस मां इस्तेमाल कर रही थीं, जबकि छिपी हुई दूसरी प्रोफाइल से छात्र अश्लील मैसेज भेज रहा था।

बच्चों को मोबाइल दें तो निगरानी जरूरी साइबर क्राइम का यह मामला शहर के एक स्कूल का है, लेकिन मोबाइल से बच्चों के भटकने के ढेरों मामले हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर किस उम्र में बच्चों को मोबाइल देना चाहिए। अधिकतर गार्जियन बिना सोच-विचार के बच्चों को स्मार्टफोन थमा देते हैं। नतीजा कई बार यह होता है कि वे खतरनाक ऐप, गेम और पोर्न साइट्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को मोबाइल दें तो निगरानी भी रखें। नजर रखें कि बच्चे किन साइट्स को विजिट कर रहे हैं और किन-किन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं।