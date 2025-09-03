यूनिवर्सिटी कैंपस में सारे कपड़े उतारकर खड़े हो गया छात्र, सुरक्षाकर्मियों ने दबोचा, वीडियो वायरल

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक छात्र ने एक-एक कर अपने सारे कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र होकर कैंपस में खड़ा हो गया। इससे हड़कंप मच गया और छात्र वीडियो बनाने लगे। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

यूपी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी (बीयू) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बीएससी के एक छात्र ने एक-एक कर अपने सारे कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र होकर कैंपस में खड़ा हो गया। इससे हड़कंप मच गया और छात्र वीडियो बनाने लगे। छात्राएं भागीं और सुरक्षा कर्मचारी को सूचना दी। कर्मियों ने छात्र को किसी तरह कपड़े पहनाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

कोतवाली मोठ थाना क्षेत्र के रहने वाले 20 वर्षीय युवक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी का छात्र है। वह कॉलेज में काफी गुमसुम रहता था। मंगलवार को वह होटल मैनेजमेंट एवं फैशन डिजाइनिंग कोर्स कैंपस और लाइब्रेरी चौराहा के करीब पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने शरीर पर पहने हुए सभी कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र खड़ा हो गया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सूचना पर सिक्योरिटी गार्ड, चीफ प्रॉक्टर आरके सैनी और कर्मचारी वहां पहुंचे। छात्र को कपड़े पहनाकर पहले दफ्तर लाए फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बुधवार शाम को उसके परिजन बेहतर इलाज के लिए छात्र को लेकर ग्वालियर चले गए।

इस मामले में चीफ प्रॉक्टर आरके सैनी ने बताया कि बीएससी का छात्र मानसिक रूप से बीमार रहता था। बुधवार को उसकी ऐसी हरकत के बाद परिजन इलाज के लिए उसे लेकर ग्वालियर चले गए। परिजनों ने भी माना कि वह मानसिक रूप से परेशान था। लेकिन इतना ज्यादा था, यह पता नहीं था।

आईआईटी बीएचयू के हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध हाल में मौत उधर, आईआईटी बीएचयू के पीसी रे छात्रावास में बुधवार की सुबह एक छात्र की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। बीटेक मैकेनिकल प्रथम वर्ष के छात्र अनूप सिंह चौहान ने हाल में ही आईआईटी में प्रवेश लिया था।