11 साल से MBBS फर्स्ट ईयर में ही अटका छात्र, अब MCI और NMC के नियमों में फंसा मामला
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 11 वर्ष से एमबीबीएस प्रथम वर्ष में पढ़ रहे छात्र का मामला उलझता जा रहा है। यह मामला एनएमसी और एमसीआई के नियमों के बीच उलझ गया है। छात्र के मामले को कॉलेज प्रशासन ने एकेडमिक कमेटी के पास भेज दिया है। अब एकेडमिक कमेटी छात्र की काउंसलिंग कर उसे परीक्षा देने के लिए प्रेरित करेगी। इसके बावजूद अगर छात्र तैयार नहीं होता है तो वह एक रिपोर्ट बनाकर एनएमसी को भेज देगी। एनएमसी से निर्देश मिलने के बाद ही इस मामले में कॉलेज प्रशासन कोई फैसला लेगा।
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ रामकुमार जायसवाल ने कहा कि प्रकरण संज्ञान में है। इस प्रकरण में कई बिंदु गौर करने वाले हैं। जब छात्र का प्रवेश हुआ था तब मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) के नियमों के तहत प्रवेश होता था। एमसीआई के नियमों में कहीं भी छात्रों के लिए कोई बंदिश नहीं थी। वह कितने भी वर्ष में पढ़ाई पूरी कर सकते थे। वर्ष 2023 में एनएमसी के प्रावधान मेडिकल कॉलेज पर लागू हुए। एनएमसी में नियम सख्त हैं। इस छात्र पर एनएमसी के नियम लागू होंगे या नहीं यह विधिक सवाल है।
प्राचार्य ने बताया कि इस मामले को एकेडमी कमेटी को भेज दिया गया है। कमेटी में वरिष्ठ शिक्षकों की टीम है। कमेटी छात्र के साथ संवाद करेगी। अगर इसके बावजूद छात्र पढ़ाई करने और परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो कमेटी अपनी रिपोर्ट एनएमसी को भेज देगी।
गोरखपुर का छात्र 22 वर्ष में पास हुआ था एमबीबीएस
मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कई वर्ष में करने का यह पहला मामला नहीं है। यहां कई ऐसे छात्र रहें, जो 4.5 वर्ष के इस कोर्स को 10 से 12 वर्ष में पूरा किए। बताया जाता वर्ष 1980 में प्रवेश लेने वाले एक छात्र ने करीब 22 वर्ष में यह पढ़ाई पूरी की थी। यह कालेज में सबसे लंबे समय तक छात्र के पढ़ाई करने का रिकार्ड हैं। उस छात्र ने सामान्य श्रेणी में प्रवेश लिया था। वह छात्र गोरखपुर का ही था।
यह है मामला
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक छात्र बीते 11 वर्ष से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। उसने वर्ष 2014 में सीपीएमटी के जरिए प्रवेश लिया था। 11 वर्षो में उसने सिर्फ एक बार परीक्षा दी। उस समय वह सभी पेपर में फेल हो गया था। उसके बाद से उसने दोबारा परीक्षा ही नहीं दी। वह मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल के वार्डन ने इसकी शिकायत पूर्व प्राचार्य डॉ. गणेश कुमार से तीन-चार बार की थी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब वार्डन ने वर्तमान प्राचार्य डॉ रामकुमार जायसवाल से शिकायत दर्ज कराई है।