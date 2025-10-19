छोटी दीपावली पर खूनी वारदात, पैर से करवा फूटने पर छात्र की चाकू घोंपकर हत्या

संक्षेप: बागपत में घर के बाहर रखा करवा पैर फूटने से शुरू हुई बहस ने हिंसा का रूप ले लिया। शुक्रवार की मारपीट की शिकायत लेकर शनिवार को आरोपियों के घर गए पिता-पुत्र पर धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें पुत्र की मौत हो गई।

यूपी के बागपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव में शुक्रवार शाम को घर के बाहर रखा करवा पैर लगने से फूटने पर कुछ युवकों ने गांव के ही पिता-पुत्र के साथ मारपीट कर दी। शनिवार को छोटी दीपावली पर मारपीट की शिकायत लेकर आरोपियों के घर पहुंचे पिता-पुत्र पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया, जिसमें बीए के छात्र की सीने में चाकू लगने से मौत हो गई, जबकि उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दबिश देकर तीन लोगों को हिरासत में लिया।

किरठल गांव निवासी अमित ने बताया कि शुक्रवार शाम एक घर के बाहर रखे करवे पर बेटे का पैर लगने से वह फूट गया था। इसके बाद उस घर के युवकों ने उसके बेटे अनिकेत के साथ मारपीट कर दी थी। शनिवार को वह अपने बेटे अनिकेत को लेकर युवकों के घर शिकायत करने पहुंचे, जहां पर आरोपियों ने दोनों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अनिकेत के सीने में एक आरोपी ने चाकू घोंप दिया।

अमित के सिर पर धारदार हथियारों से कई वार किए गए, जिसमें दोनों पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी पर भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने अनिकेत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अनिकेत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। पुलिस ने दबिश देकर तीन लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक के पिता अमित ने विकास व राजीव पुत्रगण कृष्ण, कृष्ण पुत्र बलबीर, सूरज पुत्र ओमपाल व अन्शू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।