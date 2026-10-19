छात्रा सृष्टि शुक्ला बनी जिलाधिकारी, लोगों की शिकायतें सुनीं; अधिकारियों को ये दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में छात्रा सृष्टि शुक्ला एक दिन जिलाधिकारी बनी। जिलाधिकारी बनते ही सृष्टि ने लोगों ने फरियाद सुनी। साथ ही अफसरों को शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की सभी तहसीलों में शनिवार को पिंक सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। करनैलगंज तहसील में मिशन शक्ति के तहत कन्हैया लाल इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा और गाड़ी बाजार निवासी सृष्टि शुक्ला को प्रशासन ने एक दिन का डीएम बनाया। डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी की मौजूदगी में एक दिन जिलाधिकारी बनी सृष्टि ने लोगों ने फरियाद सुनी। साथ ही अफसरों को शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। समाधान दिवस में कुल 112 प्रार्थना पत्र आए जिनमें से केवल 10 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया।
ग्राम सीकरी निवासी दिव्यांग रामदिनेश ने आरोप लगाया कि रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के नाम पर बिना किसी मुआवजे के उनकी निजी स्वामित्व वाली भूमि को जबरन खोदा जा रहा है और रास्ता पूरी तरह बाधित कर दिया गया है। ग्राम भौरीगंज निवासी शकील ने शिकायत दर्ज कराई कि पिता की मृत्यु के बाद वरासत दर्ज कराने के लिए दो बार ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है लेकिन हल्का लेखपाल समय न होने का बहाना बनाकर वरासत दर्ज नहीं कर रहे हैं।
लोगों की शिकायत, नाला खुला पड़ा होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा
करनैलगंज ग्रामीण मेहंदी हाता बजरंग नगर के वीरेंद्र सिंह, जयनाथ सिंह, अवधेश तिवारी और अन्य लोगों ने कहा कि क्षेत्र में नाला खुला पड़ा होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। नगर पालिका परिषद में पंप चालक के रूप में कार्यरत सिराज ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और अधिशासी अधिकारी द्वारा उनके बकाए मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हक का पैसा मांगने पर उन्हें काम से हटाने की धमकियां दी जा रही हैं। इस अवसर पर सीएमओ संतलाल पटेल, एसडीएम कुमार सत्यम जीत, डीडीओ आदित्य तिवारी, उपनिदेशक कृषि संतोष कुमार द्विवेदी, पीडी डीआरडीए सुशील कुमार पाण्डेय और डीपीआरओ जीडी जैन सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
समाधान दिवस में आए 113 प्रार्थना पत्र, एक का भी निस्तारण नहीं:
सदर तहसील में शनिवार को एडीएम प्रमोद झा की अगुवाई में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें फरियादियों ने अपनी समस्याओं से संबंधित कुल 113 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। हालांकि, मौके पर एक भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो सका। इससे फरियादियों को निराश होकर लौटना पड़ा। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को शिकायतों की जांच कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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