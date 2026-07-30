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अंधविश्वास की हद; करंट से झुलसे छात्र को गोबर में दबाए रखा, सांस नहीं लौटी तो अंतिम संस्कार किया

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, हसनपुर (अमरोहा)
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अमरोहा में समरसेबिल का तार लगाते समय करंट लगने से कक्षा 9 के छात्र जीतू की मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन अंधविश्वास के चलते परिजनों ने लोगों की सलाह पर उसे काफी देर तक गोबर के ढेर में दबाए रखा। सांस नहीं लौटने पर बिना कानूनी कार्रवाई अंतिम संस्कार कर दिया गया।

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यूपी के अमरोहा में अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। समरसेबिल का तार लगाते समय करंट लगने से कक्षा नौ के छात्र की मौत हो गई। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद भी परिजनों ने लोगों की सलाह पर उसे काफी देर तक गोबर के ढेर में दबाए रखा, इस उम्मीद में कि उसकी सांसें लौट आएंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और फिर परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

करंट लगने से बेहोश हुआ था जीतू

जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द निवासी रामपाल खड़गवंशी का 15 वर्षीय बेटा जीतू मंगलवार शाम घर में लगे समरसेबिल का तार बिजली बोर्ड में लगा रहा था। इसी दौरान वह नंगे तार की चपेट में आ गया और तेज करंट लगने से मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा परिजन तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कर उसे नगर के एक निजी चिकित्सक के पास ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद उसे दूसरे अस्पताल और फिर मुरादाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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जिंदगी की आस में छात्र को गोबर में दबाया

शव लेकर गांव लौटने पर कुछ लोगों ने परिजनों को सलाह दी कि करंट लगने से मृत व्यक्ति को गोबर के ढेर में दबाने से कई बार उसकी जान बच जाती है। इस अंधविश्वास के चलते परिजनों ने जीतू के शव को काफी देर तक गोबर में दबाए रखा। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान उसे उल्टी भी हुई, जिससे परिजनों की उम्मीद और बढ़ गई, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी उसकी सांसें नहीं लौटीं।

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बिना कानूनी कार्रवाई के अंतिम संस्कार

बुधवार सुबह गमगीन माहौल में जीतू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया गया कि वह पास के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं का छात्र था। उसकी असमय मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं, इस पूरे मामले पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इनकार किया है। यह घटना एक बार फिर समाज में फैले अंधविश्वास को उजागर करती है।

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