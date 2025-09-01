Student posted after consuming poison pills Police arrived in 16 minutes on meta alert saved her life छात्रा ने जहर की गोलियां खाकर डाली पोस्ट; मेटा अलर्ट पर 16 मिनट में पहुंची पुलिस, बचाई जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Student posted after consuming poison pills Police arrived in 16 minutes on meta alert saved her life

छात्रा ने जहर की गोलियां खाकर डाली पोस्ट; मेटा अलर्ट पर 16 मिनट में पहुंची पुलिस, बचाई जान

बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर उसके पैकेट का फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने इस मैसेज को देखते ही पुलिस मुख्यालय को अलर्ट भेजा।

Dinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाताMon, 1 Sep 2025 10:37 PM
बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर उसके पैकेट का फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने इस मैसेज को देखते ही पुलिस मुख्यालय को अलर्ट भेजा। इस पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए तो सीबीगंज पुलिस ने 16 मिनट में मौके पर पहुंचकर छात्रा की जान बचा ली।

मेटा की ओर से रविवार दोपहर 12:45 बजे पुलिस मुख्यालय, लखनऊ स्थित सोशल मीडिया सेंटर को एक ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजा गया। इसमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट और उसकी लोकेशन बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र बताई गई थी। इस पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने बरेली पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यालय से मिले मोबाइल नंबर और लोकेशन के आधार पर सीबीगंज पुलिस ने छात्रा को ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी।

पिता के बाद बेटी तक पहुंची पुलिस

जिस मोबाइल नंबर की सूचना दी गई थी, वह एक पुरुष का था। पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंची तो पता चला कि वह तीन महीने से उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आगे की जांच में सामने आया कि उसकी 20 वर्षीय बेटी उसी नंबर से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चला रही है। इसके बाद पुलिस महज 16 मिनट में छात्रा तक पहुंच गई। उस समय छात्रा उल्टी कर रही थी और बेचैन अवस्था में थी। परिवार वालों की मदद से पुलिस ने उसका उपचार कराया। इसके बाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह और महिला स्टाफ ने छात्रा की काउंसलिंग कर उसकी मनोदशा को ठीक किया।

बॉयफ्रेंड के बात न करने से थी आहत

पुलिस ने छात्रा से बात की तो पता चला कि वह बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। इंस्टाग्राम पर एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। दो-तीन दिन पूर्व दोस्त से विवाद हुआ तो उसने बात करनी बंद कर दी। इस बात को लेकर वह गुस्से और अवसाद में थी। इसके चलते ही पिता द्वारा लाकर रखी गई दवा खाकर उसका फोटो अपलोड कर उसने डराने की कोशिश की। काउंसलिंग के बाद उसने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का आश्वासन दिया।

