गोरखपुर में कोचिंग के बाहर से 11वीं के छात्र का अपहरण, दो हिरासत में

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में एक कोचिंग के बाहर से बुधवार की रात करीब आठ बजे 11वीं के छात्र के अपहरण से सनसनी फैल गई। अपहरण की सूचना मिलने पर तत्काल हरकत में आई पुलिस ने दो को हिरासत में लिया है।

Wed, 19 Nov 2025 11:13 PM
यूपी के गोरखपुर में शहर के बैंक रोड स्थित एक कोचिंग के बाहर से बुधवार की रात करीब आठ बजे 11वीं के छात्र के अपहरण से सनसनी फैल गई। अपहरण की सूचना मिलने पर तत्काल हरकत में आई पुलिस ने नाकाबंदी कर हर ओर तलाश शुरू कर दी। एसपी सिटी अभिनव त्यागी, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह भी तलाश में जुट गए। इसी दौरान पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध कार दिखी, जिसका पीछा करने पर बदमाश पीएसी गेट के पास छात्र सहित कार को छोड़कर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

जानकारी के मुताबिक, महराजगंज के पनियरा इलाके का रहने वाला किशोर शहर के एक स्कूल में 11वीं की पढ़ाई कर रहा है। वह बैंक रोड पर स्थित एक कोचिंग में जाता है। बताया जा रहा है कि वहीं पर पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी बातचीत होती थी। उस लड़की की पहले भी एक युवक से बातचीत थी। इसकी जानकारी होने पर पूर्व प्रेमी अपने दो दोस्तों के साथ बुधवार की रात में कोचिंग सेंटर पर पहुंच गया।

छात्र के कोचिंग से बाहर आते ही उसे जबरन कार में बैठा लिया और उससे बातचीत के बारे में पूछने लगा। आरोप है कि इस दौरान थप्पड़ मारने पर छात्र शोर मचाने लगा, जिसके बाद कार सवार उसे लेकर भागने लगे। इसकी सूचना किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी, जिसके बाद आरोपी बिछिया की ओर सुनसान जगह पर भागे, लेकिन पुलिस को पीछे आता देखकर अंधेरी जगह पर बेलेनो कार छोड़कर फरार हो गए।

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि रात आठ बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। छात्र को सकुशल बरामद कर लिया गया है। कार कब्जे में है। दो संदिग्ध भी हिरासत में है। अन्य की तलाश की जा रही है।

