वीडियो कॉल कर छात्र ने लगाई फांसी, छह घंटे तक लटका रहा शव, फोन पर आ गईं 193 मिस्ड कॉल

कानपुर के काकादेव में तीन महीने पहले एसएससी की तैयारी करने आए कासगंज स्थित सिकंदरपुर के छात्र का शव कमरे में फंदे से करीब छह घंटे झूलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी।

Dinesh Rathour कानपुरSat, 4 Oct 2025 10:02 PM
कानपुर के काकादेव में तीन महीने पहले एसएससी की तैयारी करने आए कासगंज स्थित सिकंदरपुर के छात्र का शव कमरे में फंदे से करीब छह घंटे झूलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस दौरान छात्र के मोबाइल फोन में 193 मिस्ड कॉल पहुंच गईं। प्रारंभिक जांच में छात्र के फोन उठने पर ज्यादातर कॉल उसके दोस्त-रिश्तेदार और परिजनों की थीं। वहीं चार अनजान नंबरों से करीब 15 से 20 मिस्ड कॉल मिली हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि छात्र ने किसी से वीडियो कॉल करते हुए फंदा लगाया जिसके बाद लोगों के फोन आने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस को कमरे से नौ शायरी लिखा हुआ एक पेज भी मिला है। पेज पर जो शायरी लिखी हैं वह प्रेम में असफल होने के बाद लिखी गई हैं। ऐसे में पुलिस यह मानकर चल रही है कि प्रेम प्रसंग में असफल रहने पर युवक ने जान दी है।

मूलरूप से कासगंज सिकंदरपुर के वैश्य सिनौरी खास गांव निवासी ट्रक चालक राजेश कुमार सिंह के परिवार में पत्नी बताशा, चार बेटे अजय सिंह, 20 वर्षीय विजय सिंह, संजय व रंजीत और एक बेटी पार्वती हैं। चचेरे भाई पवन चौहान ने बताया कि तीन माह पहले विजय प्रतियोगी परीक्षा एसएससी की तैयारी करने के लिए काकादेव आया था। वह अंबेडकर नगर के-ब्लॉक निवासी जगदीश सोनकर के मकान के द्वितीय तल पर कमरा लेकर रहता था। हाल ही में मां बताशा का पेट का ऑपरेशन हुआ था तो उन्हें देखकर 15 दिन पहले विजय हॉस्टल लौटा था। शुक्रवार देर शाम तक कमरे का दरवाजा न खुलने और फोन पर कोई जवाब न मिलने पर साथी छात्रों ने अनहोनी की आशंका के चलते मकान मालिक राजेश व पुलिस को घटना की जानकारी दी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो पंखे के सहारे अंगौछे के फंदे से विजय का शव लटक रहा था। पुलिस को पूछताछ में छात्रों ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे विजय को कमरे में जाते देखा था। फिर वह कमरे से बाहर नहीं निकला। जबकि वह हर एक घंटे में बाहर आता-जाता रहता था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर वीडियोग्राफी कराई और साक्ष्यों का संकलन कराया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विजय की मौत पर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, चर्चा है कि मोबाइल पर बातचीत के दौरान विजय की किसी से बहस हो गई थी। इसके बाद गुस्से में उसे वीडियो कॉल करते हुए बात की, फिर फंदा डालकर सुसाइड कर लिया।

शायरी बता रही, दिल तोड़ गया कोई अपना

पुलिस को जो पेज मिला है उसमें नौ शायरी में एक पढ़ने में आ रही है। लिखा है ''अब कोई उम्मीद नहीं रही इस जमाने से, सब छोड़ जाते हैं किसी न किसी बहाने से।'' काकादेव इंस्पेक्टर राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि छात्र के आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। छात्र द्वारा मोबाइल न उठाने पर दोस्त, रिश्तेदार और परिजनों की 193 मिस्ड कॉल लगी थी। मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच हो रही है।

