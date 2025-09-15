Student got trapped in dating app girls made pornographic video डेटिंग ऐप के चक्कर में फंसा 11वीं का छात्र, अकेलापन दूर करने के नाम पर युवतियों ने बनाया अश्लील वीडियो, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आगरा में एक छात्र डेटिंग ऐप के चक्कर में फंस गया। अकेलापन दूर करने के नाम पर युवतियों ने वीडियो कॉल किया और बातचीत करते-करते युवक के कपड़े उतरवा दिया। जब उसने ऐप डिलीट कर दिया तो फोन कर उसे ब्लैकमैल किया जाने लगा। अब पीड़ित के पिता ने थाने में तहरीर दी है। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, आगराMon, 15 Sep 2025 07:47 PM
परेशान और उदास क्यों हैं? आप अकेले नहीं हैं। अपना अकेलापन दूर करने के लिए डाउनलोड करिए कोमे ऐप...कुछ इसी अंदाज में 11वीं के एक छात्र को ठग ने जाल में फंसाया गया। वीडियो कॉल पर युवतियों ने उससे बातचीत की। फिर वीडियो कॉल अश्लीलता में बदल गई। छात्र फंस गया। उससे रुपयों की मांग की गई। जब नहीं दिए तो उसे धमकाया गया। अब छात्र के पिता ने शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

ये हैरान कर देने वाला मामला आगरा से माने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र 16 साल का है। उसके पिता ने रंगदारी, आईटी ऐक्ट और गाली-गलौज की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि बेटा अवसाद में है। वह परेशान रहता था और घर से बाहर नहीं निकला था। पूछने पर उसने हिम्मत करके घटना बताई। जानकारी दी कि उसने मोबाइल पर कोमे ऐप डाउनलोड किया था। यह डेटिंग ऐप पर प्ले स्टोर पर नहीं है। गूगल सर्च इंजन पर मिलता है। उसके पास लिंक आया था तो उसने डाउनलोड कर लिया। फोन पर बेटे की अलग-अलग युवतियों से बातचीत होने लगी। बेटे ने बताया कि कुछ देर बात करने के बाद ही युवतियां निर्वस्त्र हो जाती थीं। उससे भी ऐसा करने की कहती थीं। एक-दो बार उससे भी भूल हो गई तो उसका वीडियो बना लिया गया।

छात्र ने बताया कि इसके बाद बचने के लिए रुपये मांगे जाने लगे। उसने ऐप डिलीट कर दिया। फिर अजय नाम के युवक का फोन आया, जिसने बदनाम करने की धमकियां दीं। छात्र के पिता ने बताया कि एक युवती शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली है। बेटा का वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही है। उन्होंने उससे संपर्क किया। युवती ने बताया कि उन्हें कॉलिंग के लिए रखा जाता है। इसके एवज में वेतन मिलता है। आपके बेटे को जुड़ने से पहले सोचना चाहिए था। मुकदमे के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस यह मानकर चल रही है कि सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग के लिए ऐप चलाया जा रहा है। इसमें लोकल लोग भी शामिल हैं। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

