डेटिंग ऐप के चक्कर में फंसा 11वीं का छात्र, अकेलापन दूर करने के नाम पर युवतियों ने बनाया अश्लील वीडियो

आगरा में एक छात्र डेटिंग ऐप के चक्कर में फंस गया। अकेलापन दूर करने के नाम पर युवतियों ने वीडियो कॉल किया और बातचीत करते-करते युवक के कपड़े उतरवा दिया। जब उसने ऐप डिलीट कर दिया तो फोन कर उसे ब्लैकमैल किया जाने लगा। अब पीड़ित के पिता ने थाने में तहरीर दी है।

परेशान और उदास क्यों हैं? आप अकेले नहीं हैं। अपना अकेलापन दूर करने के लिए डाउनलोड करिए कोमे ऐप...कुछ इसी अंदाज में 11वीं के एक छात्र को ठग ने जाल में फंसाया गया। वीडियो कॉल पर युवतियों ने उससे बातचीत की। फिर वीडियो कॉल अश्लीलता में बदल गई। छात्र फंस गया। उससे रुपयों की मांग की गई। जब नहीं दिए तो उसे धमकाया गया। अब छात्र के पिता ने शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

ये हैरान कर देने वाला मामला आगरा से माने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र 16 साल का है। उसके पिता ने रंगदारी, आईटी ऐक्ट और गाली-गलौज की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि बेटा अवसाद में है। वह परेशान रहता था और घर से बाहर नहीं निकला था। पूछने पर उसने हिम्मत करके घटना बताई। जानकारी दी कि उसने मोबाइल पर कोमे ऐप डाउनलोड किया था। यह डेटिंग ऐप पर प्ले स्टोर पर नहीं है। गूगल सर्च इंजन पर मिलता है। उसके पास लिंक आया था तो उसने डाउनलोड कर लिया। फोन पर बेटे की अलग-अलग युवतियों से बातचीत होने लगी। बेटे ने बताया कि कुछ देर बात करने के बाद ही युवतियां निर्वस्त्र हो जाती थीं। उससे भी ऐसा करने की कहती थीं। एक-दो बार उससे भी भूल हो गई तो उसका वीडियो बना लिया गया।