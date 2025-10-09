बीएचयू एमएमवी में गश खाकर गिरी छात्रा की मौत, हंगामा

बीएचयू स्थित महिला महाविद्यालय में गुरुवार को क्लास करने गई छात्रा गश खाकर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज छात्राओं ने महाविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया।

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। बीएचयू स्थित महिला महाविद्यालय में गुरुवार को क्लास करने गई छात्रा गश खाकर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज छात्राओं ने महाविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने महाविद्यालय प्रशासन पर इलाज में देरी का आरोप लगाया। यह भी कहा कि महाविद्यालय में प्राथमिक उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

अकबरपुर (आंबेडकर नगर) की प्राची सिंह एमएमवी बीएचयू में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। वह स्वस्ति कुंज हॉस्टल में कमरा नंबर-66 में रहती थी। गुरुवार को छात्रा महाविद्यालय स्थित कला संकाय में क्लास करने पहुंची। क्लास से निकलकर वह शौचालय की तरफ जा रही थी कि बॉटनी विभाग के पास गश खाकर गिर पड़ी। वहां से गुजर रही छात्राओं ने शोर मचाकर बाकी छात्राओं को बुलाया। महाविद्यालय प्रशासन को सूचना दी गई और एंबुलेंस बुलाई गई। छात्रा को सर सुदंरलाल अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना पर छात्रा के परिजन भी बीएचयू पहुंचे थे। घटना की सूचना मिलते ही छात्राएं एकजुट होकर एमएमवी के गेट पर पहुंच गईं। छात्राओं ने प्रशासन विरोधी नारेबाजी की और मृतका के लिए न्याय की मांग की।