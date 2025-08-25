कुत्ते के काटने के एक महीने बाद छात्र की मौत, डर के कारण घरवालों नहीं दी थी जानकारी

मुजफ्फरनगर में नौवीं के छात्र की रेबीज से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक महीने पहले उसको कुत्ते ने काट लिया था। रविवार को उसकी हालत बिगड़ गई। जिसके बाद परिजन उसे चंडीगढ़ ले गए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

यूपी के मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कक्षा नौ के छात्र शिवा की रेबीज से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक महीने पहले उसको कुत्ते ने काट लिया था। रविवार को उसकी हालत बिगड़ गई। जिसके बाद परिजन उसे चंडीगढ़ ले गए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

गांव चंधेड़ी के रहने वाले सुरेश के 15 वर्षीय बेटा शिवा को करीब एक माह पूर्व कुत्ते ने काट लिया था। शिवा ने डर के चलते परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी थी। रविवार को अचानक शिवा की हालत बिगड़ गई। तब उसने परिजनों को कुत्ते के काटने के बारे में बताया। परिजन उसे उपचार के लिए पहले मेरठ ले गए तथा उसके बाद चंडीगढ़ ले गए। जहां शिवा की मौत हो गई। परिजनों ने गांव के लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

शिवा बुढ़ाना के दयानंद स्कूल में कक्षा नौ का छात्र था। वह परिवार में सबसे छोटा तीसरे नंबर का था। उसका बड़ा भाई शिवम व बहन पायल है। पिता सुरेश टैक्सी चलाकर अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बहन पायल का भाई की मौत के गम में रो-रोकर बुरा है। मृतक की मां, भाई व पिता का भी रो-रोकर बुरा हाल है। शिवा के पिता सुरेश मूल रुप से जिला बागपत के गांव बाचोड का निवासी हैं। जो दो दशक पूर्व गांव चंधेड़ी में परिवार सहित आकर रहने लगे थे।

आवारा कुत्ते ने घर में घुसकर मासूम का चेहरा नोच डाल उधर, बदायूं के करियामई गांव में सोमवार तड़के एक आवारा कुत्ता घर में घुस आया और डेढ़ साल के मासूम पर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के समय बच्चा शौच कर रहा था। परिजन आनन-फानन में उसे चंदौसी के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।