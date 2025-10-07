'गुड बाय' का मैसेज भेज 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी, परिजनों ने पुलिस प्रताड़ना का लगाया आरोप

बागपत में एक छात्र ने घर के भीतर फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले छात्र ने परिजनों के मोबाइल पर गुड बाय का मैसेज भेजा था। परिजनों का आरोप है कि युवक ने पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी की है।

यूपी के बागपत से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 12वीं के छात्र ने घर के भीतर फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले छात्र ने परिजनों के मोबाइल पर गुड बाय का मैसेज भेजा था। परिजनों का आरोप है कि युवक ने पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी की है। हंगामा करते हुए परिजनों ने पुलिस को शव को फंदे से नीचे उतारने भी नहीं दिया। पुलिस ने उसकी तलाश में कई बार घर में दबिश दी थी। यहां तक कि ग्रामीणों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई।

ये घटना रमाला क्षेत्र के किरठल गांव का है। यहां रहने वाले धर्मेंद्र का 19 साल का बेटा सन्नी 12वीं का छात्र था। कई दिन पहले उसके साथी के साथ लूंब गांव के एक युवक का झगड़ा गया था। इस बात को लेकर 27 सितंबर को किरठल और लूंब के युवकों के बीच मारपीट हो गई थी। लूंब के युवकों ने सन्नी, उसके भाई बॉबी समेत कई के खिलाफ रमाला थाने में चार अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस सन्नी और बॉबी की गिरफ्तारी को लेकर उनके मकान पर बार-बार दबिश दे रही थी। सोमवार रात सन्नी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।