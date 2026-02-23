Hindustan Hindi News
गणित की अच्छी तैयारी न होने पर छात्र ने लगाई फांसी, हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में स्कूल टॉपर था समीर

Feb 23, 2026 08:51 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुखद खबर सामने आई है। यहां गणित की अच्छी तैयारी न होने पर छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी है। हाईस्कूल में समीर अपने स्कूल का टॉपर था, उसने सोमवार सुबह अपने दोस्त को फोन कर गणित की परीक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी।

यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की सोमवार को गणित की परीक्षा थी और इससे पहले ही एक होनहार छात्र समीर यादव ने फांसी लगाकर जान दे दी। हाईस्कूल में समीर अपने स्कूल का टॉपर था, उसने सोमवार सुबह अपने दोस्त को फोन कर गणित की परीक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। हालांकि, कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि गणित की अच्छी तैयारी न होने पर छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी है।

मुंडेरा चुंगी निवासी जय सिंह यादव की मुंडेरा मंडी में चाय की दुकान है। उनका बड़ा बेटा 16 वर्षीय समीर यादव मुन्नी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में बारहवीं का छात्र था। उसका परीक्षा का केंद्र पब्लिक इंटर कॉलेज मनौरी गया है। परिजनों के अनुसार, समीर ने हाईस्कूल में अपने स्कूल में टॉप किया था। उसे स्कूल की ओर से सम्मानित भी किया गया था। उसकी इंटर में भी टॉपर बनने की ख्वाहिश थी। समीर ने सुबह करीब साढ़े पांच बजे अपने दोस्त को फोन कर गणित की तैयारी अच्छी न होने के कारण पेपर बिगड़ने की आशंका जताई थी। दोस्त ने उसे समझाने का प्रयास किया, इसके बाद भी सुबह करीब सात बजे समीर ने फांसी लगा ली।

उसकी मां सीमा सुबह करीब सात बजे समीर को जगाने पहुंची, तो कमरा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, तो परिजनों ने खिड़की का शीशा तोड़कर देखा। अंदर का दृश्य देख परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतार और अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समीर की मौत से माता-पिता व छोटा भाई दस वर्षीय विराट उर्फ प्रिंस समेत अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश उपाध्याय ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। परीक्षा को लेकर दबाव की वजह से आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है।

