अपने दम पर मजबूत होते गांव, लोकल सुविधाओं से शहरों पर कम होती निर्भरता
गांवों की विकास यात्रा ने बदलकर शहरों पर निर्भरता को कम किया है। कोशिश यह भी है कि पानी, हेल्थ, बैंकिंग, डिजिटल सर्विस, आवास, आजीविका और लोकल मार्केट जैसी सुविधाएं गांव या उसके आसपास ही मजबूत हों।
पहले गांव के परिवारों को छोटे-बड़े कामों के लिए बार-बार शहर जाना पड़ता था। इलाज चाहिए, बैंक का काम हो, सरकारी कागज बनवाना हो या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जरूरत हो, तो बाहर जाना अक्सर मजबूरी बन जाता था।
अब ग्रामीण विकास की सोच बदल रही है। मकसद केवल गांव को सड़क से शहर तक जोड़ना नहीं है। कोशिश यह भी है कि पानी, हेल्थ, बैंकिंग, डिजिटल सर्विस, आवास, आजीविका और लोकल मार्केट जैसी सुविधाएं गांव या उसके आसपास ही मजबूत हों।
जब जरूरी सुविधा पास मिलती है, तो परिवार का समय और पैसा बचता है। गांव में नए काम बनते हैं और लोकल इकॉनमी मजबूत होती है। शहर जरूरी रहते हैं, लेकिन हर छोटी जरूरत के लिए वहां जाना मजबूरी नहीं रहता।
सड़क से जुड़ा गांव, बाजार हुआ पास
किसी भी गांव के विकास की पहली जरूरत अच्छी सड़क होती है। सड़क ठीक हो, तो किसान अपनी फसल मंडी तक ले जा सकता है। बच्चे स्कूल पहुंच सकते हैं और मरीज अस्पताल जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण इलाकों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में काम करती है। सड़क बनने से बस, एम्बुलेंस, स्कूल वैन, दूध की गाड़ी और छोटा ट्रक गांव तक आसानी से पहुंचते हैं।
इससे किसान को बाजार मिलता है और छोटे बिजनेस को नए ग्राहक मिलते हैं।
पानी पास, रोज की परेशानी कम
गांव में पानी की सुविधा परिवार की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। अगर पानी दूर से लाना पड़े, तो महिलाओं और बच्चों का काफी समय और मेहनत इसमें चली जाती है।
जल जीवन मिशन का फोकस गांव के घरों तक नल से जल पहुंचाने पर है। सप्लाई और देखभाल में ग्राम पंचायत व स्थानीय लोगों की भूमिका भी जरूरी होती है।
घर के पास पानी मिले, तो महिलाओं का समय बचता है। बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और साफ पानी से परिवार की हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ता है।
पानी घर के पास, परिवार को विश्वास, रोज की जिंदगी हुई ज्यादा आसान।
हेल्थ सर्विस पास, इलाज का सफर कम
छोटी बीमारी के लिए भी शहर जाना पड़े, तो खर्च और परेशानी बढ़ती हैं। गांव के पास जांच, दवा, टीकाकरण और सामान्य सलाह की सुविधा हो, तो परिवार समय पर मदद ले सकता है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक हेल्थ सेंटर जैसी सुविधाएं इलाज पहुंचाने में मदद करती हैं। यहां मातृ और बाल स्वास्थ्य, सामान्य जांच, काउंसलिंग और जरूरी दवाओं पर फोकस रहता है।
गंभीर बीमारी होने पर रेफरल सिस्टम मरीज को सही अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करता है।
डिजिटल सर्विस से कम हुए चक्कर
आज आधार, पेंशन, स्कॉलरशिप, प्रमाणपत्र, बिजली बिल, बीमा और ऑनलाइन आवेदन जैसे कई काम डिजिटल हो चुके हैं।
कॉमन सर्विस सेंटर गांव में डिजिटल मदद का आसान पॉइंट बन सकते हैं। यहां ऑनलाइन फॉर्म, सरकारी आवेदन, बिल पेमेंट और दस्तावेज से जुड़े काम किए जा सकते हैं।
भारतनेट जैसे प्रोग्राम गांवों और ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में काम करते हैं। इससे लोगों का समय बचता है और शहर के चक्कर कम होते हैं।
बैंकिंग पहुंची गांव के करीब
पेंशन, डीबीटी, मनरेगा भुगतान, छात्रवृत्ति और किसान सहायता जैसे काम बैंकिंग से जुड़े हैं। बैंक दूर हो, तो बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूरों को परेशानी होती है।
बीसी सखी और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जैसे मॉडल बैंकिंग सर्विस गांव के पास लाते हैं। पैसा निकालना, जमा करना, बैलेंस देखना और डिजिटल पेमेंट करना आसान हो सकता है।
इस मॉडल से गांव की महिलाओं को भी काम और पहचान मिलती है।
बैंकिंग पास, भरोसा खास, गांव की फाइनेंशियल लाइफ हुई मजबूत।
आजीविका से गांव में बनी कमाई
गांव तभी मजबूत होगा, जब वहां कमाई के रास्ते भी हों। खेती के साथ पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई, लोकल क्राफ्ट और छोटे सर्विस बिजनेस गांव की इकॉनमी को चलाते हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं बचत, क्रेडिट, स्किल और छोटे बिजनेस से जुड़ सकती हैं।
अचार, मसाला, डेयरी, सिलाई, बकरी पालन और डिजिटल सर्विस जैसे काम गांव में कमाई के नए रास्ते बना सकते हैं।
गांव में काम, परिवार को आराम, लोकल इनकम से बढ़ा सम्मान।
पक्का घर और बेसिक सुविधा से स्थिरता
मजबूत गांव के लिए सुरक्षित घर भी जरूरी है। कच्चे घर में बारिश, गर्मी, ठंड और सामान की सुरक्षा बड़ी चिंता बन सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर से जोड़ने की दिशा में काम करती है। घर के साथ पानी, बिजली, शौचालय और रसोई जैसी सुविधाएं जुड़ें, तो परिवार की लाइफ क्वालिटी बेहतर होती है।
पक्का घर बच्चों को पढ़ाई की जगह देता है। महिलाओं को सुरक्षा मिलती है और बुजुर्गों को आराम मिलता है।
लोकल सुविधा से लोकल बाजार मजबूत
जब गांव में सुविधा बढ़ती है, तो लोकल मार्केट भी आगे बढ़ता है। सड़क अच्छी हो, तो किसान उपज बेचता है। इंटरनेट हो, तो डिजिटल सर्विस सेंटर चलता है, हेल्थ सुविधाएँ बढ़ें, तो दवा दुकान और छोटे जांच सेंटर को काम मिलता है।
पानी, बिजली और बैंकिंग की सुविधा छोटे बिजनेस शुरू करने में भी मदद करती हैं। लोग शहर से हर चीज खरीदने के बजाय आसपास की दुकानों और सर्विस का उपयोग करने लगते हैं।
इससे दुकानदार, युवा और छोटे उद्यमी आगे बढ़ते हैं।
लोकल सुविधा, लोकल खर्च, गांव की इकॉनमी को मिला नया टच।
गांव का आत्मविश्वास, विकास की नई दिशा
शहरों की जरूरत हमेशा रहेगी। बड़े अस्पताल, उच्च शिक्षा और बड़े बाजारों के लिए शहर महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हर छोटे काम के लिए शहर जाना जरूरी न हो, यही ग्रामीण विकास की असली सफलता है।
जब गांव में सड़क, पानी, हेल्थ, बैंकिंग, डिजिटल सर्विस, आवास और आजीविका मजबूत होती है, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। युवा गांव में बिजनेस सोचता है, महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से कमाई करती हैं, किसान बाजार से बेहतर जुड़ता है और परिवार अपनी जरूरतें पास में पूरी कर पाता है।
मजबूत गांव, मजबूत जिले बनाते हैं और वे पूरे राज्य की ग्रोथ को नई दिशा देते हैं।
पाठकों के लिए नोट: यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है। इसमें हिंदुस्तान की कोई एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें