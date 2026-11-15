UP Weather: यूपी में तेज पछुआ हवाएं गिराएंगी पारा, तीन दिन में बढ़ सकती है सर्दी, कोहरे का अलर्ट जारी
पश्चिमी विक्षोभ के असर से मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर में बूंदाबांदी या मामूली बौछार दर्ज की गई है। इस वजह से हवा में नमी बढ़ी ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है।
लखनऊ, मुख्य संवाददाता। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी या हल्की बौछार पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार रविवार की रात तक इस कमजोर विक्षोभ का प्रभाव लगभग खत्म हो जाएगा। इसके बाद तेज पछुआ पारा गिराएगी। ऐसे में कुछ स्थानों पर हल्का तो कहीं कहीं पर घना कोहरा भी सुबह और शाम हो सकता है। अगले तीन दिनों में कुछ स्थानों पर सर्दी बढ़ने की भी आशंका है।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर में बूंदाबांदी या मामूली बौछार दर्ज की गई है। इस वजह से हवा में नमी बढ़ी ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वेस्ट यूपी के कुछ जिलों में हुई छिटपुट वर्षा के उपरान्त उत्तरी-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने का पूर्वानुमान है।
तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ तापमान
अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की प्रभावी गिरावट हो सकती है। इससे सर्दी बढ़ेगी। साथ ही कोहरे में भी तत्कालिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। रविवार को लखनऊ में दिन का तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 18.4 दर्ज किया गया। सोमवार को सुबह वेस्ट यूपी में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रह सकती है। शेष जिलों में पछुआ के प्रभाव से तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है।
बुलंदशहर में तड़के हुई बारिश से बदला मौसम का मिजाज, ठिठुरन बढ़ी
बुलंदशहर में रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तड़के हुई बारिश और सुबह से आसमान में छाए बादलों के चलते वातावरण में ठंडक घुल गई। तापमान में आई गिरावट के कारण जिले में ठिठुरन बढ़ गई, जिससे लोगों को अब सर्दी का अहसास हुआ। मौसम के बदले मिजाज के बीच लोग सुबह से ही गर्म कपड़ों, स्वेटर और जैकेट में नजर आए। दिन बढ़ने के साथ ही धूप-छांव का मौसम बना रहा। सर्द हवाओं के चलते मौसम में सिहरन बनी रही। रविवार तड़के हुई बूंदाबांदी और बारिश के बाद सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। सूर्यदेव की लुकाछिपी और सर्द हवाओं के चलने से सुबह के समय मौसम में ठंडक बनी रही। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पारे में आई इस गिरावट से दिन के समय भी हल्की ठंडक महसूस की गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।