जुआरियों को छोड़ने में तगड़ा ऐक्शन: थाना प्रभारी और दो एसआई समेत सात पुलिसकर्मी सस्पेंड

जुआरियों को छोड़ने में तगड़ा ऐक्शन: थाना प्रभारी और दो एसआई समेत सात पुलिसकर्मी सस्पेंड

संक्षेप: एटा में पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्रामीणों के दबाव और विरोध को देखते हुए जुआरियों को छोड़ना पुलिस के लिए भारी पड़ गया। साथ ही आरोप है कि थाना पुलिस ने इस मामले की जानकारी अपने उच्चस्थ अधिकारियों को नहीं दी।

Sat, 25 Oct 2025 08:20 PMDinesh Rathour एटा
यूपी के एटा में पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्रामीणों के दबाव और विरोध को देखते हुए जुआरियों को छोड़ना पुलिस के लिए भारी पड़ गया। साथ ही आरोप है कि थाना पुलिस ने इस मामले की जानकारी अपने उच्चस्थ अधिकारियों को नहीं दी। अब एसएसपी ने राजा का रामपुर थाना प्रभारी और दो दरोगाओं समेत सात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पुलिसकर्मियों की लापरवाही की जांच सीओ को सौंपी गई है। उधर, जुआरियों को छुड़ाने वाले ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो गांव अंगदपुर का बताया गया। सामने आया कि राजा का रामपुर पुलिस ने गांव में दबिश देकर कुछ जुआरियों को पकड़ा। इसी दौरान भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जुआरियों को छुड़ा लिया। आरोप है कि इन ग्रामीणों ने पहले जाम लगाने की धमकी दी। इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो की जानकारी मिलने पर एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने थाना प्रभारी राजा का रामपुर मुकेश कुमार तोमर, दरोगा रूपचन्द्र, दरोगा वीरपाल सिंह, सिपाही धर्मवीर, ह्रदयनारायण, अजय कुमार, बहादुर सिंह को सस्पेंड कर दिया है।

सीओ अलीगंज नीतिश गर्ग ने बताया, थाना राजा का रामपुर क्षेत्र में जुआरियों को पुलिस की पकड़ से छुड़ाकर ले जाने और काम में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी समेत सात लोगों को सस्पेंड किया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है।

